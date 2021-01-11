منظمة: لا مناعة جماعية ضد "كورونا" في 2021

نبهت منظمة الصحة العالمية الاثنين إلى أن المناعة الجماعية ضد “كوفيد-19” لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.
وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف “لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021″، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية، مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.
لا الاه الا الله….هاد المنظمة كتجيبلي التشاؤم…عمرها فرحاتنا بشي خبر مقاد…بغاو يصفيوهاولينا غير بالحرب النفسية
و الله هادشي ولا تيضحك ماكدبوش ليغالو كثرة الهم تضحك
ههههه سبحانه وتعالى يضع حكمته في اضعف خلقه فيروس خربق العالم برمته عام وهما ميقولو لقاو اللقاخ باش يتهناو منو ودابا واخا اللقاح مايحميك غير الله بالالتزام بالكمامة والتباعد والنظافة انجح وسيلة مظمونة ألف بالمائة واخا الفيروس دا لنا الاهل والاقارب والمعارف اللهم اغفر لنا ولهم ألا انه برهن على ضعف البشر ولله الحكمة البالغة
المغاربة يريدون لقمة العيش,فهي اهم من مناعة القطيع ,اذا استمر الحال هكذا الى 2022 فنصف المغاربة سينتحرون و الربع سيتسولون ونصف الربع الاخر سيدخلون السجن بحثا عن لقمة العيش,وسيبقى نصف الربع الاخر هم من سيعيشون ويشكلون الطبقة البرجوازية والارستقراطية.
منظمة الرعب تضرب من جديد، لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب، كل كلامها بالنفي لاشيء عندهم جيد، منذ القديم أكره هذه المنظمة و لا أثق فيها كسائر المنظمات التابعة لما يسمى الأمم المتحدة، دائما تجد على رؤوس هذه المنظمات إما شواذ أو جواسيس أو مجرمين كهذا الأثيوبي
الحقيقة التي لم تقلها المنظمة أن الفيروس مصنع فهو سلاح بيولوجي لتدمير العالم.والمنظمة تعرف الحقيقة ولن تقلها
هاد المسؤولة العلمية ف منظمة اللاصحة واقيلا كاينزل عليها الوحي أومافخبارناش..
كيعلم الغيب .من انهار اللي جا اوهوا كيفول ابحال شي بومة .لكان غير اطبيب .السيد عندو الدكتورة في الفلسفة ومتهم بجراىم حرب او حاطينو اعلى راس منظمة الصحة شماعة .اصبحت اشك ان المسألة لا علاقة لها بفيروس كورونا .هاد التصريحات راها غادي اتشكك حتا افهاد اللقاح .هادا راه احمق هادا.
منضمة الصحة العالمية…..كتكدب على العالم كله………قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا….
الله ياخد الحق في هاد منظمة الزفت تخلينا غير مع كورونا زادتنا حتى هي