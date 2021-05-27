منع الجينز الضيق وصباغة الشعر.. زعيم كوريا الشمالية يتخذ مجموعة من الإجراءات لقمع مظاهر التعبير عن الذات
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تعليقات الزوار5
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تمنيت لو كان هذا الزعيم مسلما…. فمحاربته لهذا النوع من اللباس المنحط وهذه الصباغة للشعر لتغيير خلق الله ،هي دلالة علي رغبته في تقويم اخلاق شعبه وتربيته تربية حسنة بعيدة عن التحضر الغربي المنحل..فالامم هي الاخلاق..
عندو الحق، سروال بحال جفاف لابسو شاب و شابة المستقبل…؟!!
ومثل هذا المنع بخصوص سراويل الجينز بالنسبة للنساء كان معمولا به في التايلاند.. أما نحن البلد المسلم. فكل مظاهر الانحلال الخُلقي في اللباس سواء للذكر او الانثى مباحة…
احسن مدار ،كولشي ولا خارج عريان جين منقول من عدة أماكن،عقوبة لينا،حتى حنى
تحية لهذا الرجل..تعبير عن الذات عند المنحطين والمذلولين يكون بالاكل والشهوات الحيوانية من هذه الصورة..اما التعبير عن الذات عن العقلاء فيكون بالاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية مما يخدم البشرية والحياة العامة