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‫تعليقات الزوار

5
  • متتبع
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:41

    تمنيت لو كان هذا الزعيم مسلما…. فمحاربته لهذا النوع من اللباس المنحط وهذه الصباغة للشعر لتغيير خلق الله ،هي دلالة علي رغبته في تقويم اخلاق شعبه وتربيته تربية حسنة بعيدة عن التحضر الغربي المنحل..فالامم هي الاخلاق..

    21
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  • karim
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:44

    عندو الحق، سروال بحال جفاف لابسو شاب و شابة المستقبل…؟!!

    16
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  • مواطن من المغرب
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:44

    ومثل هذا المنع بخصوص سراويل الجينز بالنسبة للنساء كان معمولا به في التايلاند.. أما نحن البلد المسلم. فكل مظاهر الانحلال الخُلقي في اللباس سواء للذكر او الانثى مباحة…

    13
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  • mohaabdo2
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:46

    احسن مدار ،كولشي ولا خارج عريان جين منقول من عدة أماكن،عقوبة لينا،حتى حنى

    8
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  • عمر
    الجمعة 28 ماي 2021 - 00:53

    تحية لهذا الرجل..تعبير عن الذات عند المنحطين والمذلولين يكون بالاكل والشهوات الحيوانية من هذه الصورة..اما التعبير عن الذات عن العقلاء فيكون بالاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية مما يخدم البشرية والحياة العامة

    3
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