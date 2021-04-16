وقفة لمساندة الراضي والريسوني

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تعليقات الزوار3
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هناك ضحايا أولى بالمساعدة يا حقوقيين مبدأ مساندة أخاك ظالما أو مظلوما لا يستقيم مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية أضعف الإيمان شيئ من الحياء
قالت العالم كله يهتم بالمعتقلين
شكون تسوق لكم حتى في المغرب
لا جدوى من هذه الوقفات، يكفي المتظاهرين ان يعلموا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فاذا لم تثبت ادانته وزج به في السجن حينئذ يحق لهم التظاهر للتنديد بسجنه اما الان فليتركوا الكلمة للقضاء فربما يكون الريسوني مذنبا لان القضية فيها مواجهة جنسية بينه وبين الشاب آدم.