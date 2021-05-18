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‫تعليقات الزوار

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  • مغربي و أفتخر
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:23

    المغاربة غييير لي بغى يجبد معاهم لعيب

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  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:24

    السلام عليكم
    من لم يجد الخير والعزة في بلده فأرض الله واسعة، والله يكمل عليهم بالخير.
    إسبانيا تكدب على المغاربة في مسألة المهاجرين، فهي تحتاجهم في الأعمال الشاقة وفي الفلاحة وبأجور دنيا لا يستطيع المواطنون والمقيمون على تقبلها.
    300 إلى 500 اورو اجرة شهرية لن يقبلها شخص سوي في إسبانيا لهذا فهي تحتاج إلى مهاجرين سريين يستغلون في كل شيء بما فيها العبودية الجديدة.

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