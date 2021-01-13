من يتحمل مسؤولية فيضانات العاصمة الاقتصادية؟

من يتحمل مسؤولية فيضانات العاصمة الاقتصادية؟
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:29

لم يخلُ الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من الحديث عن السيول التي اجتاحت مدينة الدار البيضاء، إذ علت أصوات داخل الاجتماع بضرورة تعويض المتضررين من الفيضانات.

وبينما تؤكد مصادر الجريدة أن شركة “ليدك” حمّلت المسؤولية للمجلس الجماعي فيما جرى من فيضانات بالعاصمة الاقتصادية، يصر عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، على تحميل المسؤولية بدوره إلى “الشركة الفرنسية”.

ويقول قيادي في “البيجيدي”، حضر الاجتماع الأخير للأمانة العامة، إن العماري يعتبر ملف “ليدك” سياسيا بحكم العلاقات المغربية الفرنسية وبأن الأمر يتعلق باختيار بصمت عليه الدولة المغربية منذ 1997 ويمتد إلى 30 سنة.

يذكر أنه لا أحد يريد تحمل مسؤولية فيضانات الدار البيضاء في وقت يقول فيه مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية بوصفها القطاع الوزاري المشرف على الجماعات الترابية، ومجلس المدينة باعتباره المجلس المنتخب من طرف المواطنين، إضافة إلى “ليدك” المفوض لها تدبير التطهير السائل.

الدار البيضاء تعويض حزب العدالة والتنمية فيضانات

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‫تعليقات الزوار

15
  • casaoui
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:33

    ليديك و مجلس المدينة
    خاصهم المحاسبة و الرحيل .

    4
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  • سكفاندري
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:33

    When you pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it.

    -2
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  • محمد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:40

    العاصمة الاقتصادية . ومن يتحمل المسؤولية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0
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  • فريد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:41

    يتحملها الشعب لانه لم يوسع مجاري الصرف الصحي و لم يقم بتنضيف البلوعات وووووو

    0
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  • bahmou
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:42

    الدي يتحمل تلك المسؤولية هو عبد ربه مواطن بسيط دافع عن صحراء المغرب ازيد من 17 سنة والله ماكنشد شي ريال المهم انا المسؤول عن كل تلك الفيضانات

    0
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  • zoro
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:43

    يتحملها الأباطرة الذين يحمون الشركات المتعددة الجنسيات من المحاسبة و من عدم التزامها ببنود العقد المبرم معها وهؤلاء يكونون إما موظفون سامون أو من المقربين

    0
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  • سكفاندري
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:44

    الاستعانة بالخبرة الإسرائيلية في ميدان تصريف المياه ضروري فهم احسن منا و لن يبخلوا عنا في نقل التكنولوجيا و العلم. مئير بن شباط سوف يقوم بالضروري، أشر فقط.

    0
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  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:44

    هادو غي مدوزين الوقت بينما نشفات كازا ويضمصو القضية

    0
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  • مُـواطن من الدارالبيضاء
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:44

    من يتحمل مسؤولية فيضانات العاصمة الاقتصادية؟ اولا السلطات العمومية ثانيا ليديك ثالثا المنتخبون رابعا المواطن الذي لم يتربى على النظافة واحترام الملك العام…

    0
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  • hassan kamel
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:47

    السبب الاول انه امر الله والسبب التاني انه امر الله والسبب التالت انه امر الله

    0
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  • التنصل
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:48

    ايلى صحات الظمائر من سباتها فالكل مسؤول عن هذ الكارثة ولو كانت الطرقات او مجاري المياه مقادة مزيان وعلى حقها وطريقها واخا ينهامر المطر بغزارة لما أثر هذا بالشكل الحالي وحبذا مايرمي هذا على هذا المسؤولية لان هذا عمل جماعي ولديه مراقب والكل يحاسب ماشي لي نهب يمشي ولي غش يمشي وهذا هو الخراب الثام،…

    0
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  • جعفر
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:49

    المسؤولية يتحملها البرلمان وقادته من الحكومة والأحزاب السياسية والسؤال مادامت العدالة في الثلاجة من سيحاسبهم على كوارثهم التي عاشرت المغاربة منذ استقلالهم.

    0
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  • ابو زقاقة
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:51

    احمل المسؤولية لعامة الشعب المغربي ، البلاد كلها مغشوشة و بنادم تيقولك البلاد زوينة

    0
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  • سباتة
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:52

    يتحمل المسؤولية.
    والي المدينة الساهر على أمن الساكنة.
    عمدة المدينة المسؤول عن الخدمات الجماعية.
    مندوب التجهيز.
    رئيس الجهة.
    المواطن الذي يرمي الأزبال في الشوارع.
    يجب معاقبة و محاسبة وزراء التجهيز السابقين. غلاب. رباح…………

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  • ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}=
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:53

    أنا لست مسؤولا في ليديك ولا منتخبا ولا شيء، انا مواطن بسيط، احمل المسؤولية أولا وأخيرا للمواطن الذي صوت على هذا المجلس، والمواطن الذي يلقي الازبال في كل مكان وأنا منهم، والمواطن الذي لا يحمد الله على نعمه ويريد ان يهزم الطبيعة، الطبيعة لا تهزم مهما فعلنا…
    الفياضانات موجودة في العالم كله حتى المتقدم … كفانا كلام عقيم.

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