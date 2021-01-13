من يتحمل مسؤولية فيضانات العاصمة الاقتصادية؟

لم يخلُ الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من الحديث عن السيول التي اجتاحت مدينة الدار البيضاء، إذ علت أصوات داخل الاجتماع بضرورة تعويض المتضررين من الفيضانات.

وبينما تؤكد مصادر الجريدة أن شركة “ليدك” حمّلت المسؤولية للمجلس الجماعي فيما جرى من فيضانات بالعاصمة الاقتصادية، يصر عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، على تحميل المسؤولية بدوره إلى “الشركة الفرنسية”.

ويقول قيادي في “البيجيدي”، حضر الاجتماع الأخير للأمانة العامة، إن العماري يعتبر ملف “ليدك” سياسيا بحكم العلاقات المغربية الفرنسية وبأن الأمر يتعلق باختيار بصمت عليه الدولة المغربية منذ 1997 ويمتد إلى 30 سنة.

يذكر أنه لا أحد يريد تحمل مسؤولية فيضانات الدار البيضاء في وقت يقول فيه مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية بوصفها القطاع الوزاري المشرف على الجماعات الترابية، ومجلس المدينة باعتباره المجلس المنتخب من طرف المواطنين، إضافة إلى “ليدك” المفوض لها تدبير التطهير السائل.