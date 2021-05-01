مهاجرون أفارقة وغسل السيارات

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تعليقات الزوار2
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ربما خرجت الأمور عن السيطرة من خلال في كيفية تدبير أمور المهاجرين الأفارقة فبعدما كان المغرب بلد عبور يبدو بأنه أصبح بلد إستقرار لهؤلاء المهاجرين و بمآ أن المسؤولين عن هذه البلاد السعيدة لن يستطيعوا حل مشاكل مواطنيهم((بطالة تمدرس صحة……..)) أضافوا لها هذه الجحافل من المهاجرين و كما نقول بالدارجة(( ما قدهم فيل زادوه فيلة امولاي كولشي زوين و العام زين ))
تلك هي الحرفة الوحيدة التي يتقنها الأفارقة .. لو كانت لهم دراية بالفلاحة والبناء. لوجدوا المغرب خير لهم من أوروبا