مهرجان "الذاكرة المشتركة" يقرر الانتقال إلى الداخلة

أعلنت إدارة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناضور عن نقل المهرجان في دورته العاشرة إلى مدينة الداخلة “في خطوة كبرى تؤكد التاريخ التضامني الوحدوي لمنطقة الريف، حيث سيكون شعار الدورة: المغرب قنطرة بين طريق الحرير وطريق الإنكا، وستوجه دعوة الضيف الشرفي إلى كل من الصين والأرجنتين”.

وأعلنت إدارة المهرجان، في بلاغ لها، عن نتائج جوائزها، حيث عادت الجائزة الكبرى للفيلم الطويل، التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج الفنزويلي أتوالبا ليشي، إلى فيلم “الحصن” لمخرجه الفنزويلي خورخي تيلين أرماند. كما حصل الفيلم ذاته على جائزة أحسن دور رجالي، عادت للممثل خورخي روكي تيلين.

أما جائزة أحسن دور نسائي ففازت بها الممثلة المكسيكية كابرييلا كارطول عن دورها في فيلم “منظفة الغرف” لمخرجته ليلا أبيليس. فيما كان أحسن سيناريو من نصيب الشريط السينمائي “صحوة النمل” لمخرجته أنطونيلا سدساسي فورنيس من كوستاريكا.

ومنحت لجنة تحكيم الفيلم الطويل تنويها خاصا للشريط البرازيلي “النقاء” لمخرجه ريناطو باربيري.

وفيما يتعلق بالجائزة الكبرى للفيلم القصير، التي ترأس لجنتها المخرج والفنان التشكيلي المغربي أحمد سعيد القادري، فقد عادت هذه السنة إلى الشريط الفرنسي القصير “وقت الآخرين” لمخرجه فييد كرمي. فيما حصل الفيلم الإسباني القصير “متصلب” لمخرجيه فيرناندو لوبيث كوميث وبابلو ميراليس ألباريث على تنويه خاص من قبل لجنة التحكيم.

أما بخصوص الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي “إدريس بنزكري”، التي ترأس أشغال لجنتها هذه السنة الكاتب الإسباني سيرخيو بارسي كياردو، فكانت من نصيب “سمفونية جبال الأنديز” لمخرجته الكولومبية مارطا رودريغز، بينما عادت جائزة البحث الوثائقي إلى فيرونيكا هارو أبريل من الإكوادور عن شريطها الوثائقي “عندما رحلوا”.