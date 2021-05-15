"هيئة الشارقة" تنظم "المهرجان القرائي للطفل"

أعلن “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، انعقاد دورته الـ12 خلال الفترة من 19 حتى 29 ماي الجاري، بمشاركة 172 ناشرا من 15 دولة عربية وأجنبية.

الحدث، وفق المنظمين، يستضيف 27 كاتبا من 15 دولة، يشاركون في عدد من الجلسات التي تعقد على أرض الواقع وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدمون للأطفال واليافعين مجموعة من الأنشطة المتخصصة وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

ويشهد المهرجان تنظيم الدورة الـ 9 من “معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل”، الذي يتيح الفرصة للاطلاع على الإبداعات المصورة من خلال منصة القصص المصورة “الكوميكس”، التي ستقدم 132 ورشة وفعالية فنية ترفيهية يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب.

وسيكون الأطفال واليافعون على موعد هذا العام مع 385 فعالية ونشاطا متخصصا ومتنوعا يقدمه نخبة من الخبراء، حيث يطرحون جملة من المعارف القيمة التي تخدم إثراء مخيلة وفكر الأجيال الجديدة.

كما سيحظى عشاق المسرح بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأعمال التي ستعرض خلال الحدث، من بينها عرض “كتاب الأحلام” الذي يعتبر أول عمل مسرحي تشرف على إنتاجه هيئة الشارقة للكتاب، إلى جانب عرض مجموعة من الأعمال المسرحية الأخرى.

وأعلن القائمون على المهرجان اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، إذ تم وضع خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل؛ كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.