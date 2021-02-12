مهرجان يستهدف 25 ألف تلميذ في إقليم تطوان

انطلقت بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمدينة “الحمامة البيضاء” فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان تطوان المدرسي، والتي تهم تنظيم 17 مسابقة في مجالات الثقافة والفن والعلوم والبيئة والتنمية المستدامة والإعلام المدرسي وغيرها..، تستهدف أكثر من 25 ألف تلميذ وتلميذة بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة للمديرية ذاتها.

وفي هذا الصدد، قال فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، إن أطوار المهرجان تنظم بشكل حضوري وتستمر عن بعد في أجواء تنافسية بهدف التخفيف من وطأة تداعيات تأثير ظروف جائحة “كوفيد 19″، مفرزة نتائج مشجعة نالت الاستحقاق والتتويج.

وتروم هذه الدورة، حسب المتحدث نفسه، إلى ترصيد المنجز وترسيخ الفعل التنشيطي الهادف بالمؤسسات التعليمية وجعل فضاءات المؤسسات التعليمية مشاتل لتربية بذور الإبداع والابتكار مع فتح المجال أمام طاقات تلاميذية لتحقيق التميز الذي لا يكون دائما دراسيا وتشجيع الابتكار والتميز وروح المبادرات المواطنة.

وتشمل فقرات المهرجان المدرسي، وفق المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، مسابقات تهم التجويد والترتيل والقصة المصورة والريبورتاج الصحافي والصورة الصحافية إلى جانب مسابقة الإعلام المدرسي والمونودراما، سعيا إلى تثبيت دعامات حياة مدرسية منفتحة على مجالات الإبداع والابتكار والتجديد التربوي، من خلال دعم المهارات الحياتية وترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني والانفتاح والتعايش والانخراط في مسلسل بناء النموذج التنموي الجديد للمغرب الحديث، وتثمينا للمبادرات والمجهودات المبذولة للارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية الحضرية والقروية، وترصيدا لمنارات الإشعاع المدرسي بتطوان، باعتبارها مدينة مبدعة وحاضرة تراث عالمي.

وأضاف المسؤول التربوي الإقليمي، في تصريح لهسبريس، أنه تماشيا مع شعار الموسم الدراسي الحالي “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة” ستنفتح مسابقات المهرجان على كافة الأطفال الذين يوجدون في وضعية إعاقة. وفي هذا الصدد، تحل التلميذة ريما الدرازي، عضوة في برلمان الطفل المغربي وفي تحالف الجمعيات العاملة بالتوحد بالمغرب، ضيفة شرف للموعد الفني التربوي.