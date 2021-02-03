مهنيون مغاربة يعولون على جذب مزارات يهودية ومآثر الملاح لسياح إسرائيل

يراهن المهنيون المغاربة على تسريع وتيرة التطعيم باللقاح ضد كورونا داخل المغرب وخارجه، لإنعاش أنشطة قطاع الخدمات السياحية بالمدن المغربية، مع بداية الفصل الثاني من العام الجاري.
ويمر قطاع السياحة، منذ بداية منتصف شهر مارس، من ظرفية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا؛ فقد فرضت قيود صارمة على حركة الطيران، وأقدمت معظم الدول على وقف الرحلات الجوية إلى جانب إغلاق الوحدات السياحية المغربية، نتيجة الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة للمغربية لمواجهة “جائحة كوفيد 19”.
ويعلق المهنيون آمالا كبيرا على الأسواق الجديدة لإطلاق الموسم السياحي بالمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي هذا الإطار، يؤكد الزبير بوحوط، الخبير المغربي في مجال السياحة، أن السوق الإسرائيلية تشكل واحدة من الأسواق السياحية التي يمكن للمهنيين المغاربة المراهنة عليها.
وقال بوحوط، في تصريح لهسبريس، إن “إسرائيل سجلت معدلات تلقيح مواطنيها ضد كورونا هي الأعلى والأسرع في العالم، وهناك تعطش كبير لليهود المغاربة المقيمين هناك من أجل القيام بزيارة سياحية للمملكة، ويتوجب على المهنيين المغاربة الإسراع بتحضير الأرضية المناسبة لاستقبال الأفواج السياحية، من خلال توفير خدمات تستجيب لمتطلباتهم الدينية والعقائدية”.
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: “التوقعات تشير إلى إمكانية بلوغ 200 ألف سائح إسرائيلي، الذين سيأتون إلى المغرب غالبا من أجل زيارة المآثر التاريخية والمعالم الدينية اليهودية؛ وهو ما يستوجب من وكالات الأسفار المغربية وضع مسارات سياحية دينية مناسبة لهذه الفئة من السياح”.
وأوضح الخبير في قطاع الخدمات السياحية أن الإسرائيليين يعتبرون من أكثر السياح إنفاقا، حيث يتجاوز معدل إنفاقهم الفردي ألف دولار لكل سائح مقابل أقل من 650 دولارا بالنسبة إلى السياح الأجانب الذين يحجون إلى المغرب من أوروبا على وجه الخصوص؛ وهو ما يؤكد على أهمية استقطاب أعداد متزايدة من السياح الإسرائيليين الذين تربطهم علاقات تاريخية مع المغرب.
وشدد بوحوط على أن المزارات الدينية اليهودية ومآثر الملاح تساهم بشكل كبير في إنعاش الزيارات السياحية للإسرائيليين نحو المغرب.
مهنيو السياحة بصفة عامة في المغرب لا يهمهم مصدر الرزق وما إن كانت تشوبه شوائب أم لا.وقد لاحظت ذلك في مدينة مراكش.هو قطاع تتداخل فيه مجموعة الإكراهات ويصعب بل يندر الجزم بصفاء ونقاء وحلال دخله وعائداته.إياكم وإدخال الحرام إلى بيوتكم فأنذاك لن تطعموا أبناءكم إلا نارا وسحتا.
السياح الإسرائليين يعوضون الجالية المغربية في إنعاش السياحة المغربية.لأن الجالية قررت قضاء عطلهم في دول ديمقراطية
مرحبا بجميع سياح المملكة المغربية ونتمنى أن تتضاعف أعدادهم، لكن لا ننسى مغاربة العالم فهم يتصدرون قائمة السياح والإهتمام بهم واجب حتى لا تنقطع زيارات الأجيال القادمة منهم، عكس الوفود السياحية التي تبقى في الفندق وعند المغادرة تشتري بلغة صفراء فتكون بذلك كلفة الرحلة والفندق لمدة أسبوع لا تقل عن المبلغ الوارد في المقال.
أولويات أولويات البلاد والشعب هي الديموقراطية، حقوق الإنسان، تفكيك المخزن كما فعل ميجي في اليابان، الاقتصاد المنتج، مدرسة و جامعة الابتكار و الاختراع، فلاحة نظيفة من الأدوية و الكيماويات و المحولات الجينية، البحث العلمي والتطوير، محاربة الفساد و محاسبة المسؤولين عن المرحلة السابقة سياسيا، ماليا و قضائيا، دستور جديد، تجميد الهرولة التطبيعية! سياحيا، السياحة الثقافية مكان السياحة الجنسية و المجونية؛ السياحة الجبلية و الصحراوية و البحرية! مشاريع سياحية في هذا الاتجاه! مطارات سياحية و مركبات سياحية متطورة في المناطق الغير مستغلة سياحيا! دبي أجابت عن طبيعة السياحة التطبيعية! واش مكانتعلموش؟ درس دبي ما كافيش؟
وابعدو منا حنا مارغيكمش سيرو بحالكم اعباد الله
حين وصل هتلر الى السلطة طبق أول قانونين صنع بهما ما يسمى “أكبر معجزة مالية في التاريخ”: 1_ منع جميع انشطة الدعارة والشدود الجنسي وجميع القاذورات وإغلاق الحانات وجميع الاماكن المخصصة لها التي كانت كلها يديرها يهود. 2_ منع تحصيل الفائدة ( الربا ) لأن جميع الاشخاص الأغنياء أنذاك هم يهود قاموا بفرض رسوم كبيرة على الناس أدت إلى تدمير وتخريب اقتصاد ألمانيا مثلما دمروا قبلها روسيا بواسطة الشيوعية ( زعيمها كارل ماكس يهودي). المصدر الحاخام بارون روفين.
يبدو أن المسألة تجاوزت التطبيع وأخذ اليهود يتربصون ويلجون شيئا فشيئا ويتوغلون في قيمنا وحياتنا ومرجعيتنا كمغاربة مسلمين ،لابأس في التطبيع مع احترام الأراضي العربية ولا سيما القدس ويبقى التطبيع كعلاقة دبلوماسية لا أقل ولا اكثر ،ويلاحظ في الخمس السنين المنفرطة وإلى حدود الآن تحول جذري على المستوى الاجتماعي الوطني ،انحلال خلقي مفرط ،حذاري من اليهود لدينا هويتنا وديننا و اعرافنا فحذاري أن ننساق للمجهول.
أنصح هؤلاء المهنيين بألا يعولوا أو يراهنوا نهائيا على المزارات اليهودية أو مآثر الملاح ( إن وجدت) لأن اليهود ” عايقين بقوالبكم” وأن جميع الحيل لا تنطلي عليهم وبالتالي فأغلبهم بخلاء لا يصرفون الدرهم الواحد إلا بعد بصعوبة كبيرة.
نظرا أحبكم الشديد لإسرائيل، نتمنى أن يحكموكم كما حكموا فلسطين ، و يذر عليكم خيراتهم كما ذروها على فلسطين، من قتل و تجويع و احتقار
ها اخواننا اليهود المغاربة والمواطنون الاسرائليون سيهبون على المغرب الذى يحبونه بصدق….
وا تعاملوا معاهم حتى انتوما بصدق…
السياح الإسرائيلون لن يتركوا زيارة الإمارات ويأتو ليزورو المغرب
السياح اليهود بخلاء لا يشترون الصناعة التقليدية ولا يمنحون اكراميات pourboires. لا يعلى على السياح الألمان والانجليز والفرنسيين .الاسبان. سيتهموني البعض
بالعنصرية وبكذا وبكذا …. ولكنها الحقيقة .
… ما دام حكام الجزائر اغلقوا الحدود وحرموا المغاربة و الجزائريين من تبادل منافع السياحة بين الشعبين.
وهناك يهود مغاربة مشتاقون لزيارة بلد اجدادهم قبل ان تغرر بهم الصهيونية وترحل اباءهم قسرا الى إسرائيل.