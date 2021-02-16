مهنيون يشجبون تطاول الإعلام الجزائري على الملك

عبر مهنيو وباعة الفضة والذهب بالدار البيضاء عن استنكارهم لتطاول إعلام الجزائر على المؤسسات الرسمية للمملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

وقالت جمعية الصاغة التقليديين لجهة الدار البيضاء سطات إن النظام الحاكم في الجزائر، “نظام عدائي واستبدادي ومعه أبواقه التي أبت إلا أن تحاول النيل من أسيادها بعد اليأس وخيبة الأمل وفشل كل المحاولات التي تدبرها ضد المغرب ومصالحه”.

وأوضح المهنيون في بيان استنكاري، توصلت به جريدة هـسبريس الإلكترونية، أنهم يشجبون ويدينون “التصرفات الطائشة والصادرة من أبواق النظام الحاكم بالجزائر في حق رمز الوحدة الوطنية والسيادة المغربية وثابت من ثوابتها الدينية والوطنية وراعي الأمة وحامي الملة الملك محمد السادس”.

واستغربت الجمعية، بحسب رئيسها المختار كرومي، هذا التصرف الصادر عن الإعلام الجزائري “في وقت تنتظر فيه الشعوب المغاربية التي تجمعها أواصر الأخوة الإنسانية والدينية والجغرافية والتاريخية، بشغف كبير، مراجعة النظام الجزائري مواقفه العدائية ومطامعه التوسعية مع جيرانه، وفي مقدمتهم المغرب”.

وثمنت الجمعية “جميع الخطوات والجهود التي تبذل بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس في تنمية المغرب، وحماية وطنه ووحدته الترابية، بما في ذلك تطهير معبر الكركرات من البغاة وقطاع الطرق المدفوعين من طرف حكام الجزائر”.