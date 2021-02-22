مهنيون ينددون بنزع عدادات الكهرباء من المقاهي

بدأت متاعب عدد من المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم في التفاقم أكثر مع شروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء في نزع العدادات بسبب عدم قدرتهم على أداء الفواتير.

وشهدت مناطق عدة بدء نزع العدادات من المقاهي، على غرار مدينة إفران، وهو ما جعل المهنيين يشتكون من ذلك، خصوصا في ظل الجائحة التي أثرت على القطاع.

ولَم يستسغ عدد من الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم الخطوة التي أقدم عليها قطاع الكهرباء، دون مراعاة الوضعية التي يعيشونها.

وعبر عدد من المهنيين، في تصريحات متطابقة لجريدة هـسبريس الإلكترونية، عن تذمرهم من هذه الخطوة، التي عمقت معاناتهم وانضافت إلى المشاكل التي ترتبت عن جائحة كورونا.

وأبدى مهنيون تحدثوا لهسبريس رفضهم لما أقدم عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، مطالبين الإدارة المركزية والسلطات الحكومية بالتدخل وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتخفيف من المعاناة التي يتخبطون فيها.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “المهنيين في القطاع تضرروا من جائحة كورونا بسبب التدابير التي تم اتخاذها دون التخفيف من الرسوم الضريبية”.

وأضاف في تصريح لهسبريس أن “الإقدام على نزع العدادات الكهربائية من المقاهي بسبب عدم أداء الفواتير، سيعمق أزمة المحلات ويعجل بإفلاس الكثير منها وإغلاقها”.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن المهنيين قرروا مراسلة المكتب الوصي على القطاع، إلى جانب السلطات الحكومية، للتدخل ووقف مسلسل نزع العدادات من المقاهي، والأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمرون منها.

ولفت المتحدث إلى أن القطاع يمر بظروف صعبة بسبب التدابير المتخذة والاستمرار في الإغلاق، ما يستوجب من الحكومة الاستجابة لمطالب المهنيين، وعلى رأسها الإعفاء أو التخفيف من الرسوم الضريبية.