مهنيو المقاهي يراهنون على تمديد فترة العمل

مهنيو المقاهي يراهنون على تمديد فترة العمل
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 17 ماي 2021 - 10:16

يراهن مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم على تمديد ساعات العمل لتعويض جزء من الخسائر المالية التي تكبدوها جراء قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، والذي امتد طوال شهر رمضان الماضي.

وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن “المهنيين ينتظرون صدور قرار حكومي يتيح لهم العمل لمدة زمنية أطول، ما سيساعدهم على الحصول على مداخيل مالية إضافية، وهو القرار الذي سيتم اتخاذه اعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة للوضعية الوبائية، وأخذا بعين الاعتبار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بمجموع التراب الوطني”.

وأضاف بوتاكة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المداخيل المالية الإضافية ستمكن المهنيين المغاربة العاملين في القطاع من تعويض جزء من الخسائر المتوالية التي تكبدوها منذ أواسط شهر مارس 2020، وتواصلت في ظل فرض ساعات عمل تقل عن المعدلات المعتادة في الأيام العادية”.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء أن “المؤشرات الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا تظل مشجعة، نظرا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19، وهذا الانخفاض من شأنه تشجيع الحكومة على تخفيف القيود التي تفرضها حاليا على القطاعات الخدماتية، خاصة المقاهي والمطاعم”.

وتابع قائلا إن “تخفيف القيود يعني فسح المجال أمام المواطنين من أجل التنقل وارتياد الأماكن العمومية بشكل سلس، وفي ظل احترام تام لإجراءات التباعد الجسدي. وهذا يعني أننا كمهنيين عاملين في قطاع المقاهي والتجارة والخدمات، سنواصل تشددنا في احترام كافة الإجراءات الاحترازية التي شرعنا في العمل بها منذ بداية استعادتنا لنشاطنا خلال السنة الماضية، حيث مسألة التباعد ستكون إلزامية بطبيعة الحال، إلى جانب باقي الشروط الأخرى، وعلى رأسها مسألة نسبة الملء والتشغيل التي لا يجب أن تتجاوز 50 في المائة بالنسبة للمقاهي والمطاعم”.

الإجراءات الوقائية الإغلاق المقاهي والمطاعم جائحة كورونا

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‫تعليقات الزوار

10
  • قنيطري
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:33

    الجواب خطأ فهم يراهنون على هاته الزيادة في ثمن المشروبات حيث في كل توقف تزداد التسعيرة قبل رمضان ازدادت و الان ازدادت .. لا افهم الكل يزيد حسب هواه طاكسيات كيران مقاهي مطاعم …
    و لعندو شي مشكل يقصد الحكومة و الدولة ماشي يجي يزيد على المواطن لواكل العصا اكثر من الجميع

    31
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  • بنعيسى
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:41

    هههه نحن كمهنين سنحرص على تشديد المراقبة والحرص على الاجراءات الاحترازية على من يظحك هدا الاخ والله لا طفرتوه

    10
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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:44

    المطلوب تمديد فترة العمل في المقاهي والمحلات التجارية الخ إلى الحادية عشر ليلا على أن يدخل خضر التجول على منتصف الليل إلى الخامسة صباحا .وهذا التمديد فيه مصلحتين أولا تمكين المؤمنين من أداء صلاة العشاء في المساجد وتمكين اليد العاملة في المقاهي والأماكن التجارية على العموم من كسب مزيد من الوقت الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. .

    15
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  • زاءر غريب
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:46

    اي خساءر تكبدوها .
    كل المقاهي في شهر رمضان بدأت في الأشغال البناء وتغيير الديكور والصباغة وتزيين الواجهة وبدون رخصة .
    المقاهي كلها ربح وفواءد مالية لا تحصى.
    والبكاء داءما هو البكاء

    -12
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  • رأي
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:48

    اصطدم الزبناء بالزيادة في ثمن المشروبات بعد رمضان، كنا نتعاطف مع هذه الفئة لكنهم لا يستحقون…. من لا يسجل مستخدميه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماذا تنتظر منه

    15
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  • خالد
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:49

    ليسوا وحدهم بل كل المغاربة ينتظرون التمديد وتخفيف إجراءات القمع. المغاربة طبعوا مع الوباء ولم يعد احد يهتم بالتباعد او الوقاية او غيرها من الاجراءات التي لا وجود لها في الواقع بل فقط في الابفزة و في مخيلة بعض المسؤولين. تكفي جولة صغيرة في الأسواق والشوارع و الحافلات ليعرف الإنسان أن الاجراءات الاحترازية لم يعد لها وجود على أرض الواقع. الناس ملت هذه الاسطوانة المشروخة

    6
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  • من روما
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:50

    حتى الآن لانعرف أي طرف سنساند الحكومة التي لا تهمها مصلحة الشعب أم أصحاب المقاهي الذين لم يتوقفوو عن الزيادة ولآ نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل

    6
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  • لا ندري
    الإثنين 17 ماي 2021 - 10:57

    لا ندري أشر أريد بنا أم خير. أم هاجز أم حاجز. لاندري. المهم فهي الغاية من هاته الاجراءات. لا ندري أهي مختصرة على قطاع معين أم ضرب بقطاع معين مثل. لا ندري. ولكن يبقى في الذاكرة مرارة الفيروس وتعالج بمضاد فيروس ولكن تبقى أمراض النفوس لاتعالج لا من الفيروس ولا من الفلوس. ويبقى وطني فوق الفيروس والنفوس. الله يحمي حامي الوطن.

    2
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  • عصام
    الإثنين 17 ماي 2021 - 11:19

    ومتى سيتم صرف تعويضات عمال المقاهي المتوقفين عن العمل خلال رمضان 2021

    0
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  • Maroc
    الإثنين 17 ماي 2021 - 11:36

    يجب الجوء الى الاحتجاج اذا اردتم التمديد.حسبناالله و نعم الوكيل

    0
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