مهنيو قطاع النقل المزدوج يطالبون بتكافؤ الفرص

يخوض مهنيو قطاع النقل المزدوج في مدينة القصيبة بإقليم بني ملال اعتصاما مفتوحا ضدا على قرار لجنة السير والجولان الذي حددت لهم محطة تفتقر لشروط الاشتغال، واحتجاجا على ما وصفوه بـ”تجاهل الجهات المعنية لصوت المهنيين ورفض الاستماع إليهم عبر حوار جاد ومسؤول”.

وفي هذا الصدد، قال حسن فضلاوي، أمين النقل المزدوج بالقصيبة، إن القرار سالف الذكر “مجحف جدا وبمثابة إعلان عن إفلاس القطاع الذي يشكو من إكراهات متعددة زادت من حدتها جائحة كورونا”، مبرزا أنه جاء ليخدم سيارات الأجرة بالدرجة الأولى.

وأكد فضلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الجهات المعنية، التي اتخذت هذا القرار، لم تشرك مهنيي القطاع؛ ما يعد ضربا حقيقيا لمبدأ التشاركية الذي نص عليه دستور المملكة، ولمبدأ تكافؤ الفرص بين قطاعات النقل بالمدينة”.

وقال المتحدث إنه في الوقت الذي “كنا كمهنيين ننتظر من المجلس الجماعي والسلطات المختصة مبادرة جادة لإنقاذ القطاع من تداعيات جائحة كورونا السلبية على هذه الشريحة، نتفاجأ بهذا القرار الذي نعتبره إجراء غير اجتماعي تبقى الغاية منه تعميق أزمة المهنيين وتشريد أسرهم”.

ومن جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب، في بيان للرأي العام، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن القرار اتحذ بدون إشراك المهنيين ولم يراع مبدأ تكافؤ الفرص، وأنه إعلان مسبق عن إفلاس القطاع وحملة شرسة ومغرضة تستهدف ضربه، والقرار يتجاهل الأسس التنظيمية والقانونية للنقل المزدوج التي تخول له ولوج المراكز الحيوية.

ويطالب مهنيو النقل المزدوج بالقصيبة، وفق مراسلتين متوفرتين لدى الجريدة، والي جهة بني ملال خنيفرة بالتدخل لإيجاد حل لمطلبهم وإنصافهم، ويقترحون على رئيس المجلس الجماعي “إحداث محطة أمام بيتروم بشارع المسيرة، ومحطة بالشارع الرئيسي قبالة مقهى إملشيل خاصة يوم السوق الأسبوعي، عوض مكان واحد لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأنماط الأخرى للنقل”.

وفي معرض تعليقه عن الموضوع، أوضح محمد أوقربي، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، أن القرار، الذي جرى اتخاذه خلال دورة للمجلس الجماعي، جاء بناء على تقرير لجنة السير والجولان، وليس تنفيذا لرغبة جهة ما.

وأكد أوقربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس اختار المحطة الأخيرة للنقل المزدوج على اعتبار أنها موقع إستراتيجي، وليس بهدف ضرب القطاع أو المساهمة في إفلاسه، مشيرا إلى أن المكان المقترح لا يتطلب سوى قليل من التعبئة والتحسيس في أوساط الساكنة.

وأقر المسؤول الجماعي ذاته بأنه توصل برسالة في الموضوع من طرف المهنيين، وسوف يعمل على تدارسها مع الجهات المعنية في غضون هذه الأيام، قائلا: “شخصيا، لا اعترض لدي بتاتا على إضافة محطة أخرى وفق ما يقترحه مهنيو النقل المزدوج”.