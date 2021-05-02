مواجهة أورلاندو بيراتس تستنفر إدارة الرجاء

باشر نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم اتصالاته بالجهات المعنية من أجل مواجهة نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بالمغرب، وذلك في المباراة التي من المنتظر أن تجمعهما لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم “الفريق الأخضر”، أن إدارة فريقه راسلت جميع الجهات المعنية، من أجل تفادي منعه من خوض مواجهته أمام الفريق الجنوب إفريقي بالمغرب، بسبب تفشي وباء “كورونا” بجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الرجاء ينتظر صدور الموافقة في الأيام المقبلة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن مسؤولي الرجاء تلقوا طمأنة من بعض الجهات الرسمية خلال اتصالات أولية بين الطرفين، بخصوص إقامة المباراة بأرض الوطن، في ظل تراجع انتشار الوباء في جنوب إفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المصادر ذاتها فإن “الفريق الأخضر” استفاد من تجربة غريمه التقليدي الوداد الرياضي في واقعته مع كايزر شيفس الجنوب إفريقي، بعد أن تأخر “الفريق الأحمر” في الإجراءات المعتمدة، قبل أن يفاجأ مسؤولوه بمنع السلطات المغربية بعثة كايزر من دخول أرض الوطن، وهو ما دفع إدارة الرجاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات بطريقة استباقية.

وتخشى فعاليات نادي الرجاء الرياضي أن يتم منع فريقها من استقبال أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالمغرب، في حال استمرت السلطات المغربية في منع الرحلات الجوية بين البلدين، بسبب تفشي “فيروس” كورونا المستجد.

وتتمنى فعاليات ممثل الكرة الوطنية في مسابقة كأس الكونفدرالية ألا يجد فريقها نفسه في ورطة خلال مواجهة الإياب في الفترة بين الـ21 و الـ23 من ماي المقبل، بحيث يكون “الفريق الأخضر” مجبرا على البحث عن ملعب خارج المغرب لمواجهة الفريق الجنوب إفريقي.

وكان الوداد الرياضي اضطر إلى استقبال نادي كايزر شيفز ببوركينا فاسو، بسبب رفض السلطات المغربية منح الفريق الجنوب إفريقي تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.

ووضعت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية “كاف”، التي تم سحبها الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، فريق الرجاء الرياضي في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وتقام مباراة الذهاب يوم 16 ماي المقبل، وبعدها بأسبوع تجرى مواجهة العودة.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي وفي حال تجاوزه أورلاندو بيراتس، سيُلاقي المتأهل من مباراة بيراميدز المصري وإنييمبا النيجيري، في نصف النهائ