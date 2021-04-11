مواطنون في "بني أعياط" ينشدون فك العزلة

بمنطقة آيت وايو الجبلية، الواقعة على بعد حوالي خمسة كيلومترات عن مركز جماعة بني أعياط وعلى بعد حوالي 70 كيلومترا عن أزيلال عاصمة الإقليم، تقبع العشرات من الأسر، خاصة في دوار آيت بوجمعة، في عزلة شبه تامة جراء غياب كل ما يوفر شروط الحياة الكريمة، حسب ما أوردته تصريحات مواطنين لهسبريس.

ويشكل دوار آيت بوجمعة نموذجا صارخا للتدبير الهش بالعالم القروي بإقليم أزيلال، حيث تتكشف مشاهد التهميش والإقصاء الناتجين عن هشاشة البنية التحتية، على مستوى المسالك والطرق وشبكة الماء الشروب والصحة والتعليم والمرافق سوسيو- اجتماعية الكفيلة بجعل الفرد عنصرا فعالا في منظومة التنمية المحلية وليس كائنا انتخابيا.

حسن أعبو واحد من سكان دوار آيت آحساين، يقول إن معظم القاطنين في هذه المنطقة، التي كانت قلعة للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، يعيشون منذ عهد الاستقلال على عائدات تربية المواشي ومنتوج الزراعات التضامنية وتجارة الأسواق، في غياب مبادرات تنموية من شأنها تحسين مدخول السكان وتحفيز الشباب على الانخراط في المجتمع بوسائل إنتاج جديدة وبرؤى مغايرة.

وأضاف أعبو، في تصريح لهسبريس: “في هذا الدوار الذي لا يبعد عن المركز سوى ببعض كيلومترات، لا يزال المواطن يشكو من تداعيات غياب الطريق والماء الشروب، ويعيش على هاجس الانقطاعات المتكررة لمياه صنابير السقايات؛ ما يجدد كل يوم هذه المحنة التي تطال الإنسان والحيوان على حد سواء”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “أغلب دواوير الجماعة استفادت من الطرق باستثناء دوار آيت بوجمعة الذي بقي معزولا”، مشيرا إلى أن الأسباب الكامنة وراء ذلك تبقى غامضة، ومؤكدا أن غياب الطريق والمستوصف والمدرسة كلها أشكال من الحصار التي تسببت في هجرة العشرات من الأسر من المنطقة”.

وكشف حسن أعبو أن “المجلس الجماعي لبني أعياط سبق أن اعتمد، في سياق تدبيره لأزمة الماء الشروب، على نظام السقايات؛ ما جعل الساكنة تعيش كوابيس أخرى، تؤثثها مشاهد الازدحام والانتظار والخوف على فلذات أكبادها، ناهيك عن جحيم الانقطاعات وضعف الصبيب”، لافتا إلى أنه “في بعض الأحيان لا تتجاوز مدة التزود بهذه المادة الحيوية خلال النهار كله أكثر من ساعتين”.

ولتفادي هذا الوضع، يكمل ابن دوار آيت آحساين، “يضطر الأطفال والنساء إلى اللجوء إلى منابع العيون المائية الموجودة بالمنطقة على الدواب؛ ما يتسبب في الهدر المدرسي لدى المتعلمين، ويبخس من كرامة المرأة القروية، ويزيد من مشاهد البؤس والعيش التعيس في زمن يتحدث فيه البعض عن صفقات بملايين السنتيمات لم يظهر لها وقع بعد على ساكنة الدوار”.

ومن جانبه، ذكر محمد البحري، أحد ساكنة المنطقة، أن “ما يزيد من عزلة دوار آيت بوجمعة غياب مسلك طرقي يربط هذه الكوانين القابعة تحت الجبل بالطريق المعبدة الرابطة بين مركز بني عياط وآيت عتاب”، مردفا أن “إنجاز هذا المقطع الطرقي، الذي يمتد على مسافة حوالي 5 كيلومترات فقط، من شأنه ضخ دماء جديدة في الاقتصاد المحلي للمنطقة ودرء العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق خدمات التمدرس والصحة”.

وناشد البحري كافة المتدخلين من منتخبين وسلطات وفعاليات جمعوية التدخل لفك العزلة عن الساكنة، مشيرا إلى أن دواوير في أعلى قمم المغرب العميق بأزيلال استفادت من برامج تنموية مهمة في الوقت الذي ما زال فيه سكان آيت بوجمعة يطالبون بمقطع طرقي في غاية البساطة.

وبلغة تستشرف المستقبل، عبر محمد الرغاي، من الدوار نفسه، لهسبريس، عن أمله في أن يتدخل عامل الإقليم وباقي الشركاء في التنمية المحلية لرفع الحيف عن سكان الدوار الذين يعانون في صمت، في ظل هذا الواقع الهش الذي قد تزيد سياسة “التعاطي مع الخزانات الانتخابية” من تعميق جراحه”.

ووقف الرغاي عند معاناة ساكنة الدوار مع غياب مستوصف صحي، قائلا إن المنطقة تحبل بالعقارب والأفاعي؛ ما يتطلب مرفقا صحيا قريبا، ومشيرا إلى أنه في غياب الطريق غالبا ما يحمل السكان مرضاهم ونساءهم الحوامل، على مدى مسافة طويلة، على النعوش لإيصالهم إلى الطريق المعبدة.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أغلب التلاميذ المتمدرسين، بالمستويات الابتدائية، والذين يقطعون حوالي ثلاثة كيلومترات لبلوغ مؤسستهم التعليمية، كثيرا ما يضطرون إلى التوقف مؤقتا عن الدراسة خلال التساقطات المطرية في غياب النقل المدرسي، مؤكدا أن حل كل هذه الإشكالات يبقى رهينا بإنجاز المقطع الطرقي المذكور الذي ظل يشكل مطمحا للسكان منذ أزيد من عقد من الزمن.

يشار إلى أن هسبريس حاولت الاتصال أكثر من مرة برئيس المجلس الجماعي لبني أعياط، لنيل رأيه في الموضوع؛ لكن هاتفه ظل يرن دون رد.