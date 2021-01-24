مواطنون يرفضون "مبادرة إحسان" نواحي أزيلال

في جماعة إكودي نلخير التابعة لإقليم أزيلال، رفض مواطنون تسلم ملابس مستعملة، وفرتها جمعية محلية بنية العمل الخيري، قصد توزيعها في قرى هشة بالجماعة المذكورة.
مصادر هسبريس ذكرت أن موضوع الرفض أثار جدلا واسعا بين نشطاء بالإقليم، وأعاد سؤال قانون الجبل إلى الواجهة، خاصة بعد الضجة التي رافقت فيديو “طفل الثلوج” بجماعة آيت عباس، حيث تمت الإشارة إلى ظاهرة استغلال الفقراء في حملات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد تحقيق ربح غير شرعي.
سمير استيمح، من دوار أزوض التابع لجماعة إكودي نلخير، قال إن “الساكنة المستهدفة رفضت الملابس المستعملة، التي كانت معبأة في عدة أكياس بسبب رائحتها الكريهة، مشيرا إلى أن بعض الأهالي أعربوا عن تخوفهم من أن تكون غير نظيفة، ما قد يتسبب في إصابتهم بعدوى كوفيد19”.
واعتبر استيمح الحملات الإحسانية والخيرية “مبادرات تضامنية جيدة” بالنسبة لساكنة الجبل، وخاصة للقرى الهشة، لكن شريطة أن تحترم أخلاقيات العمل الجمعوي التي تضمن كرامة المواطن، وتنبذ تحسيس الآخر بالدونية مهما كان وضعه الاجتماعي.
وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن الكثير من الأسر المستهدفة من الحملة أصيبت بخيبة أمل بعد طول انتظار، جراء محتويات هذه الأكياس التي كانت تفوح منها رائحة كريهة ولا يمكن أن تقي من البرد القارس.
من جانبه، دعا عمر أزياد، الناشط الجمعوي في أزيلال، الفعاليات المدنية، باعتبارها الجهة القادرة على تشخيص الإشكالات التنموية بالإقليم، إلى مسايرة تطور المجتمع، خاصة على مستوى برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي الهادفة إلى تأهيل الإنسان القروي، من خلال المطالبة بمشاريع تنموية ذات وقع بيّن على الساكنة، عوض اللجوء إلى هذا النوع من الحلول الترقيعية.
وقال: “منذ سنوات ونحن نطالب الدولة بوضع قانون خاصة بالجبل، الذي لازال يعاني من خصاص مهول على أصعدة مختلفة؛ الصحة التعليم الطرق، جراء التشخيص الخاطئ للاحتياجات”، مشيرا إلى وجود قرى نائية بالجبال لم تستفد من جهود التنمية.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجبل غالبا ما يؤدي إلى بلورة مبادرات غير ناجعة، ما يتسبب في ردود عفوية، لكنها ذات دلالة قوية، توحي بحاجة المواطن القروي إلى مشاريع لا إلى حملات مناسباتية من ورائها بعض الجمعيات التي تتاجر بهموم الفقراء”.
وناشد الناشط ذاته السلطة المحلية وجمعيات الطفولة قصد التدخل من أجل وضع حد لصحافة “البوز”، التي تستغل صور الأطفال والنساء القرويات بغية تحقيق أكبر عدد من المشاهدات، ما يقدم صورة سلبية عن الإقليم، ويمس بكرامة ساكنته، مضيفا أن الشباب يريدون مشاريع مدرة للدخل بغية الحد من أخطبوط البطالة الذي تفشى بشكل مهول في المغرب العميق.
تنمية الفقر هو ما تقوم به بعض الجمعيات التي تتاجر بمآسي الفقراء.
إذا لم تكن الدولة قادرة على توفير حاجياتهم فعلى الاقل عليها ان تحميهم من هذه الذئاب البشرية
بدل سراويل الدجين و جاكيت الفليس، علاش لا جلابيب الصوف و حنابل الصوف و حصائر الدوم و الزرابي التقليدية… و بالضبط علاش متجمعوش صوف بطائن عيد الاضحى و تشربوا ليهونم ماكينات الخياطة و النسج و تعلموهوم و تكونوا دوك الناس باش يتعلمو ينسجوا و يغزلوا و يطرزوا و يخيطوا باش يعتامدوا على انفسهم، و يبيعوا المنتوجات ديالهوم ليكوم و تشريوا عندهوم بثمن مدوبل كتضامن معاهم و مع منتوجهم المحلي، بدل تعيطوهوم دجين باش من بعد يمشيوا للمراكز التجارية للاستهلاك باش يشريوا دجين مقطع و يدورو بين الحيوط و الوحات لاشهار و بما ان معندهومش الفلوس، غادي يتفرض عليهوم باش يسرقوا و يريحوا في المقاهي!
ام كيفاش، غادي يتعلموا يصيبوا الدجين و الجاكيت و الكرافات؟
باركا من تشجيع السعاية! علموا للناس يخيطوا و يغزلوا الصوف و يستعملو جلود اضحية العيد و الدوم و النباتات الاخرى و الخشب باش يتعلموا النجارة و يتعلموا يبنيوا بالحجر و التراب بدل البريك و الزفت و البلاستيك و صباغة شيميكولور باش يعتمدوا على انفسهم و يعتمدوا على الخيرات المحلية!
ils ont raison ..quand veux faire du bien ..il faut le faire bien…pas avec des vêtements usagés…même dans la religion dieu demande quand veut donner à sadaka..on donne de ce quand acheté pour nous …et de ce quand mange nous…
الصدق والصدقة تكون أن تحب للاخيك ماتحب أن تلبسه أنت،ومن الأكل من أشهى ما تشتهي له بطنك ،وصدقة السر تطفئ غضب الرب،وهي نجاة من كل بلاء
خوذوها أو غسلوها أو عقموها أو لبسوها أو دفاو بها ماشي تلوحوها !!!
ربما هذه الجمعيات قامت بفضح التهميش الذي تعيشه ساكنة المغرب العميق لذا يتم محاربتها وتشويه سمعتها
تصرف ينم عن قلة تربية و ثقافة التضامن الاجتماعي . اصلا نحن المغاربة نتقبل المساعدة سواء كانت قليلة او كثيرة ، و حتى لو لم تكن في المستوى كان من اللائق عدم التصرف بهدا الشكل احتراما لنية المحسنين …
لدي رأي لمن يستطيع مؤازرتي فيه هو إنشاء توامة بين البادية و المدينة المغربيتين ويكون شعارها #المدينة في خدمة البادية # وتليها نصوص قانونية لتنزيل المقاربة بعيدا عن السياسة ،ما رايكم؟ أقول هذا كرد فعل على هذه الملابس المستعملة والتي أن كان الخبر موثوقا ،تفوح منها رائحة كريهة !!!
أقول شكراً لسمير استسمح وعمر أزياد،اللذان اتفقا على ضرورة وضع قوانين للتتبع و تشخيص الوضع الجبلي ووضع حلول تضمن كرامة الساكنة،بذل الإسترزاق بهؤولاء ووضع حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني من جوع،فالمال العام يجب ترشيده لا تبديره،وكيف نتحدث عن ترشيده إذا لم يذهب إلى هؤولاء وتعم الفائدة.
أين هي اموال التبرعات؟ واش الهدف منها تشريو للناس ملابس نظيفة أو قديمة.
ودوك اللي كيصورو فيهم قصد الربح في قنواتهم يجب محاسبتهم من طرف الامن. لانه بدون موافقهم ويستغلونهم
أو فقط تتابعون من هب ودب
حسبي الله ونعم الوكيل حتى الضعفاء مقلتوهمش
واعباد الله انفقو من خير و طيب ما عندكم، الفقراء في أعالي الجبال ليسو مزبلة و الفقر لا ينقص من إنسانية و أحاسيس الفقراء! حشومة و عيب تعطي حويج خانزين الفقراء و التصور و الدير البوز من أجل عدد مشاهدة معدودة أين إنسانيتكم أصحاب البوز و التصاور انكم بفعل هذع الأشياء تشبهون المخزن و الدكاكين السياسية التي لا يهمها غير التصاور.
الناس خصها تخدم دار ليهم المشاريع فين خدموا ولبس لبغا وياكل ليبغا بشرف وكرامتو ماشي تسنى واحد حتى يشيط عليه شي سروال اوطجكيطة ولوحهم ليه هادي ماشي مساعدة هادي كتسمى إهانة