"موبفوي" تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء

أطلقت شركة موبفوي ساعتها الذكية TicWatch GTH الجديدة، التي تمتاز بمقاومتها للماء حتى عمق 50 مترا، مما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تأتي بشاشة قياس 1.55 بوصة بدقة وضوح 360 × 320 بيكسل.

وتتصل الساعة بهاتف ذكي متوافق عبر تقنية Bluetooth 5.0، كما أن الساعة مزودة بمستشعر PPG لتسجيل معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين ومعدل التنفس، كما يتوفر مستشعر تسارع ويمكن قياس درجة حرارة الجسم.

وبفضل البطارية المدمجة سعة 260 مللي أمبير ساعة فإن الساعة TicWatch GTH تصل إلى فترة تشغيل 10 أيام مع الاستخدام المعتدل فقط.