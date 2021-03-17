موتسيبي يبسط خطة لتطوير كرة القدم الإفريقية

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، أنه لا يفكر أبدا في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) في المستقبل، مشيرا إلى أن تركيزه الكامل منصب حول تطوير الكرة في القارة السمراء خلال ولايته.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء بجوهانسبورغ: “أريد أن يعلم الجميع أنه ليست لي أي نية إطلاقا للترشح لرئاسة الفيفا، بحكم أن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو يقوم بعمل كبير ويجب علينا دعمه”.

وأضاف: “أؤكد لكم أنه ليس لدي أي نية على الإطلاق للترشح لرئاسة الفيفا. الرئيس الحالي جياني إنفانتينو يقوم بعمل رائع ويجب دعمه، وأعد أنني سأترك منصبي إذا لم يتحقق أي تطور تحت قيادتي للجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء”.

وتابع موتسيبي قائلا: “رئيس الفيفا يحب القارة الإفريقية ونحن ملتزمون بالعمل معه، ويجب علينا مساعدته في تنفيذ مخططاته لتطوير الكرة في القارة، وسنحاول إنجاز شراكات مع باقي الاتحادات القارية في إطار السياسة الجديدة التي تصب في مصلحة القارة السمراء”.

وواصل: “أنا واثق من أن كرة القدم الإفريقية ستنجح بشكل كبير وتحقق الاكتفاء الذاتي وتصبح الأفضل في العالم، يمكننا أن ننجح وسنحقق ذلك، يجب أن نتوقف عن الإفراط في التشاؤم والسلبية، فلا توجد قارة أو ناد أو فريق نجح بسبب الحديث عن إخفاقاته”.

ودعا الرئيس الجديد لـ”الكاف” إلى أن “يساهم كل منا من جانبه، وأن نعمل على أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم في المستقبل القريب، نريد أن تفوز دولة إفريقية بكأس العالم للسنوات الأربع القادمة، هذه هي خطتنا، لذلك يجب على القطاع الخاص رعاية كرة القدم الإفريقية، وقد كان المنتخب الغاني قريبا من تحقيق مفاجأة كبيرة في مونديال 2010”.

وشدد موتسيبي على أنه سيحاول الرفع من عقود رعاية كأس الأمم الإفريقية ودوري الأبطال، موردا: “عندما كنت رئيسا لصن داونز، وفاز الفريق بلقب دوري الأبطال عام 2016، اضطررت لصرف المزيد من أموالي للاعبين، لأن جوائز البطولة كانت جيدة، المال عنصر مهم للغاية في كرة القدم”.

واختتم باتريس موتسيبي قائلا: “يجب أن نعطي المستقبل للشباب في كرة القدم، وليعلم الجميع أننا سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل النهوض بالكرة في القارة السمراء”.