"موتورولا" تطلق هاتفها Moto G10 Power ببطارية عملاقة

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي Moto G10 Power الجديد ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع وظيفة الشحن السريع.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكم Snapdragon 460، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من ذاكرة الفلاش الداخلية، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويأتي الهاتف بشاشة IPS قياس 6ر5 بوصة بدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل وسُمك 89ر9 ملم، ووزن 200 جرام.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب الخلفي.

ويتوافق الهاتف الذكي Moto G10 Power الجديد مع فئة الحماية IP52، وبالتالي فهو يتمتع بحماية جيدة ضد رذاذ الماء على الأقل.