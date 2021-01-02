موجة البرد القارس تتسبب في وفاة مشرد بمراكش

لقي مشرد مصرعه بمراكش، السبت، متأثرا بموجة البرد القارس، التي تشهدها المدينة الحمراء في الآونة الأخيرة.

وعثر على الضحية جثة هامدة داخل أنبوب إسمنتي اتخذه ملجأ لوقايته من البرد، بدوار السراغنة التابع للملحقة الإدارية رياض السلام في مقاطعة جليز.

وبعد توصل قيادة الملحقة الإدارية بإخبارية في الموضوع، انتقل ممثل السلطة المحلية وعناصر الأمن والشرطة العلمية إلى مكان الحادث، لمعاينة جثة الهالك وفتح تحقيق لمعرفة حيثيات الوفاة.

وأشرفت عناصر الأمن، بتعليمات من النيابة العامة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.