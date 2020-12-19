"موجة كورونا الثالثة" تهدد خطة التلقيح في إيطاليا

حذّر خبير بالحكومة الإيطالية، في تقرير نُشر اليوم السبت، من أن موجة ثالثة للإصابات بفيروس “كورونا” في شهر يناير المقبل قد تلقي بظلالها على جدول التطعيمات المخطط له في البلاد وتقلبه رأسا على عقب.

وقال دومينيكو أركوري، مفوض أزمة فيروس “كورونا”، لصحيفة “لا ريبوبليكا”، إن “بدء أكبر حملة تطعيم جماعية على الإطلاق سيكون صعبا خلال الموجة الثالثة المستمرة”.

وأضاف الخبير ذاته أن تنظيم عمليات التلقيح سيكون أكثر صعوبة إذا لم يتمكن الأشخاص من التنقل؛ بينما أضاف أيضا أن تشديد القيود الحكومية من أجل الحد من انتشار الفيروس، خلال الفترة من “الكريسماس” حتى أوائل يناير، هي أمر ضروري.

وتخطط إيطاليا، وهي من بين أكثر الدول المتضررة من الجائحة، لتلقي عشرة آلاف جرعة من اللقاح وستبدأ في استخدامها في الـ27 من شهر دجنبر الجاري، ومن المتوقع توفير 1,8 ملايين جرعة أخرى بعد مدة قصيرة من ذلك. ولا توجد خطة للتطعيم الإجباري.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة. وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، أكثر من 67800 حالة وفاة مرتبطة بـ”كوفيد 19″، أكثر من أية دولة أخرى في أوروبا.