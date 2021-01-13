موديل خاص من رونو Zoe

أطلقت شركة رونو الموديل الخاص Riviera من أيقونتها Zoe المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات الموسعة المبنية على أساس خط التجهيزات الفخم Intens، وتزخر السيارة الخاصة بنظام الملتيميديا Easy Link مع نظام الملاحة، ومكيف الهواء وكاميرا الرجوع للخلف، ووظيفة تدفئة المقاعد والمقود، والمقاعد الجلدية باللون الأزرق Navy أو الرمادي Sand.

وينبض بداخل السيارة Zoe Riviera محرك كهربائي بقوة 135 حصان/245 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع بطارية سعة 52 كيلووات ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 380 كلم.

وتتوفر السيارة Zoe Riviera الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من نحو 38 ألف يورو.