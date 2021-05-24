موديل رياضي من بورشه Cayenne الكوبيه

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق موديل رياضي من أيقونتها Cayenne الكوبيه، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الرياضي الجديد، الذي لم يتحدد اسمه بعد، يعتمد على سواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 يزأر بقوة 471 كيلووات/640 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 300 كلم/س.

وأعلنت بورشه عن إطلاق السيارة الرياضية الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 200 ألف يورو لتشعل نار المنافسة مع لامبورجيني Urus وبي إم دبليو X6M وأودي RSQ8.