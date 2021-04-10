"موروكو مافيا" .. هكذا يدخل مخدر "الإكستازي" إلى شوارع المغرب

"موروكو مافيا" .. هكذا يدخل مخدر "الإكستازي" إلى شوارع المغرب
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 10 أبريل 2021 - 14:00

سلطت “مونت كارلو الدولية” الضوء على انتشار مخدر “الإكستازي”، قائلة إنه بات ينافس “الحشيش” على رأس قائمة أكثر المخدرات استهلاكا في المغرب.

وضمن تحقيق بعنوان “الإكستازي..تحقيق على خطى الـموركو مافيا من هولندا إلى المغرب” تم الحديث عن مسار هذا المخدر، إذ قال معده: “حتى يصل المخدر إلى الشباب المستهلك بالتقسيط يمر بثلاث محطات”.

أول المراحل التي تحدث عنها التحقيق هي إدخال المخدر إلى المغرب، الذي يتم، في معظم الأحيان، بحرا، إما عبر القوارب المطاطية أو بواسطة شركات النقل الدولي، ويكون ثمنه حينها ما بين 10 دراهم و20 درهما حسب الظروف والفصل السنوي، مشيرا إلى أنه في فصل الصيف يكون ثمنه أغلى، اعتبارا لخصوصية الفترة وما يتخللها من أنشطة تشجع على الاستهلاك.

وأوضح التحقيق أنه يتم بعد ذلك شراء المنتج من قبل “البزناسة”، أي باعة المخدر بالتقسيط، بما لا يقل عن 25 درهما إلى 30 درهما، ومن ثم يباع للمستهلكين بثمن يتجاوز الخمسين درهما.

وحسب المصدر ذاته فإنه “على غرار مافيا جنوب إيطاليا، استطاع أبناء مهاجري هولندا وبلجيكا وإسبانيا من الجيل الأول والثاني أن يخلقوا مافيا نافذة ترعى الجريمة المنظمة وتتحكم في تجارة المخدرات داخل دول نشأتها، وتهريبها إلى بلدان أخرى يعد المغرب على رأس قائمتها، اعتبارا ليسر إدخالها وشبكة العلاقات وكونه سوقا مربحة، حسب أحد مغاربة مدينة أنفيرس البلجيكية، وهو عضو في عصابة تجارة المخدرات”.

وأضاف المتحدث ضمن المقال الاستقصائي ذاته: “أكثر مادة تغرينا هي الإكستازي، وهي في مقدمة المخدرات التي تدخل المغرب مؤخرا، فالتكلفة الإنتاجية للقرص الواحد في المختبرات السرية أقل من ربع يورو”.

وتبعا للمصدر، فإن “شبكات الجريمة التي يديرها المغاربة في الدول المذكورة تعرف باسم ‘موروكو مافيا’؛ بدأت كعصابات شوارع، خاصة في مدينتي أمستردام وأنتويرب، كما يبين ذلك الهولندي المتخصص في علم الإجراء Marjin Schrijver ضمن مؤلفه المنشور سنة 2014 تحت عنوان ‘Borgerokko Maffia’، لتتطور بعد ذلك وتمتد إلى مدن أخرى كبرى، في حين تم منتصف سنة 2010 إعلان تواجدها رسميا جنوب إسبانيا من خلال مدينة كوستا دي صول”.

يذكر أنه تم تصنيع المخدر لأول مرة سنة 1912 من قبل مختبرات “ميرك” الألمانية لغرض عسكري، لأنه كان يجب العثور على عقار أقوى من الأمفيتامينات للحصول على ترخيص تسويقي.

‫محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوضح لـ”مونت كارلو” أن عقار “الإكستازي” ليس مشتقًا من مادة طبيعية، بل هو منتج صناعي عادة ما تضاف إليه منتجات أخرى مثل “L.S.D” والكافيين والكيتامين والإيفيدرين، ومن أبرز تأثيراته تدمير الخلايا العصبية كما بينت ذلك تجارب أجريت على القردة، وذلك عند استخدامه بجرعات عالية ومتكررة.

المغرب مافيا العصابات مخدر الإكستازي هولندا

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‫تعليقات الزوار

7
  • مواطن غيور على بلده
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:05

    حسبي الله ونعم الوكيل فلي بغا يخرب بلادنا وولادنا.

    17
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  • مواطن من المغرب
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:07

    المغرب يضبط الهيروين وهو مهرب في أحشاء الأفارقة نحو أوروبا. ولا يستطيعوا ضبط حبوب الهلوسة التي تدمر شعبه!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟

    15
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  • MAROCHIEN
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:07

    مادام قننتم الحشيش فاءكد لكم سوف ترون كل انواع المخدرات في وسط شبابكم وهذا ما بريده المخزن لتنويم العقول ويصعب عليها الاستفاقة لمطالبة بالحياة افضل لانهم اصبحو عبئا ثقيل ويقيل جدا

    4
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  • حمزة
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:15

    للأسف أبناء المهاجرين هؤلاء يدمرون عقول إخوانهم المسلمين في بلدانهم الأصلية من أجل المال .. إنها الأنانية وهشاشة الأمن في أوروبا.

    18
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  • حمادي
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:16

    ومن أبرز تأثيراته تدمير الخلايا العصبية كما بينت ذلك تجارب أجريت على القردة، وذلك عند استخدامه بجرعات عالية ومتكررة.
    هذه الفقرة ما يجب على الشباب الإنتباه اليه حتى يحافظوا على سلامة ادمغتهم . والرياضة احسن بديل لهذه المخدرات.

    12
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  • يوسف انوار
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:17

    السلام عليكم.في نظري يجب معاقبة هؤلاء المجرمين بالمؤبد و الحجز على ممتلكاتهم لأن ضرر القرقوبي أكثر بكثير من الخمر والقنب الهندي كم من مدمن دبح امه أو اباه دون أدنى وعي اللهم احفظ اولادنا و بلدنا من هؤلاء الخونة.

    7
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  • أحمد MA
    السبت 10 أبريل 2021 - 14:20

    هدي شي فاش فالحين المخدرات، الدعارة، التسول، الگريساج ، الإغتصاب الناس كتهاجر باش كتنفع رأسها وناسها وبلادها وأنتم كتهاجروا باش شوهوا بنا حتى ولا الواحد كينكر أصل بسبابكم المرجو النشر.

    15
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