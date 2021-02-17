موريتانيا تتجه إلى سحب الاعتراف بـ"البوليساريو" قبل انتهاء ولاية الغزواني

بعد التقارب الدبلوماسي بينهما والتعاون الثنائي على مستويات عدة، تتجه الجارة الجنوبية موريتانيا إلى سحب اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية” قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وكانت موريتانيا أكبر متضرر من إقدام ميليشيات جبهة البوليساريو على إغلاق معبر الكركرات الحدودي ومنع وصول المواد الغذائية إلى أسواقها؛ إذ أثارت هذه الأزمة غضب سياسيين وبرلمانيين موريتانيين الذين طالبوا باتخاذ مواقف حازمة تجاه الانفصاليين.
وفي سياق التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين الرباط ونواكشوط، كشفت مصادر موريتانية أن الرئيس ولد الغزواني يتجه إلى اتخاذ قرار تاريخي يستند إلى “مرجعية الأمم المتحدة التي لا تعترف بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية”.
وذكر مصدر مسؤول، في حديثه لموقع “أنباء أنفو” الموريتاني، أن “جميع الحكومات التي توالت بعد حكومة الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، الموالي لجبهة البوليساريو، لم تكن راضية أصلاً عن قرار الاعتراف الذي وجدته أمامها وخشيتها أن يتسبب التراجع عنه في ردات فعل من البوليساريو بدعم عسكري جزائري، الجيش الموريتاني لم يكن-آنذاك-مجهزا عسكريا لمواجهتها”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “موريتانيا عام 2021 ليست هي عام 1978، لقد أصبحت دولة قوية على المستوى الإقليمي وتم تصنيف مستوى تسلح جيشها الوطني في مقدمة جيوش القارة بعد أن كان في الفترة المذكورة خارج دائرة التصنيف”.
ويبدو أن الجارة موريتانيا تخلصت من ضغوطات النظام الجزائري الذي وقف في وجه التقارب مع المغرب، وقالت المصادر الموريتانية إن نواكشوط اليوم “قادرة على اتخاذ القرار التاريخي الذي يخدم مصالحها الجيوسياسية الاستراتيجية ومصالح استقرار وأمن المنطقة بأسرها بعيدا عن الضغوط وهيمنة الخوف”.
القرار الموريتاني، وفق المصادر ذاتها، سيصحح موقعها المحايد؛ لأنها كانت “غير محايدة في نظر القانون الدولي وفي العلاقات الدولية ومدلولاته القانونية والسياسية، لأن الاعتراف بكيان ما في القانون الدولي هو اعتراف بشرعيته وبحقه في الوجود قانونيا وسياسيا”.
وتعترف الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ الثمانينات بالبوليساريو، إلا أن هذا الاعتراف الرسمي لم يتطور إلى سفارة أو تمثيلية ديبلوماسية قارة للكيان الانفصالي في موريتانيا.
وغم الضغوط التي تمارسها جبهة البوليساريو والجزائر على موريتانيا، وتروم وضع عقبات تحول دون تطوير علاقاتها مع الرباط، إلا أن العلاقات الموريتانية المغربية عرفت منذ سنتين ونصف تقريبا تطورا متسارعا توج بالاتصال الهاتفي الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس ولد الغزواني.
ويرتقب أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة تاريخية ثانية من نوعها إلى الجارة الجنوبية، وهي الزيارة المرتقب أن تسرع وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما عبر الرئيس الموريتاني عن رغبته في زيارة المملكة بدعوة من الملك محمد السادس.
وعبر قائدا البلدين، وفق بلاغ للديوان الملكي في نونبر الماضي، عن “ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته”.
نحن في انتضار ذلك لتكون صفعة قوية لجيران السوء وربيبتهم البولساريو
ستكون ضربة قاضية للاعداء ان شاء الله
هذا القرار سيكون آخر مسمار يدق في نعش النظام العسكري للجار الشرقي…
الحمد لله غادي وكيتقلصو الدول لي معتارفين بهاد البوليزاريو بشوية بشوية حتى تغبر ومتلقا لي يعتقها
مشنقة الانتحار السياسي بدأت تضيق حول عنق جبهة البوليساريو الجزائرية… وقوة المغرب ليس في سحب الاعتراف بالجبهة أو الاعتراف بها…قوتنا نحن المغاربة في تلاحمنا مع ملكنا…ملكنا خط أحمر…
أميركا دولة عظمى والعالم بأكمله يخشها اعترف بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية زيد زيد مبقاش تحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
أكبر خطأ اقترفه مرتزقة النظام الجزائري هو غلق معبر الكركرات. هذا جعل الموريتانيين يدركون أكثر أين تكمن مصلحتهم.
واخيرا الجارة الجنوبية موريتانيا تستعد ديبلوماسيا ورسميا سحب اعترافها بجمهورية الوهم….وذلك لعدة اسباب آخرها موجة السخط التي خلفها اغلاق معبر الكركرات في وجه النقل الدولي الآتي من المغرب في اتجاه موريتانيا وخلق ازمة تموين حادة في اسواقها الذاخلية خصوصا في الخضر والفواكه ناهيك عن حالة اللااستقرار السياسي والعسكري في المنطقة لاسابيع عدة….قرار موريتانيا نابع أيضا من العلاقات الدبلوماسية المستقرة بين البلدين الشقيقين الغزواني رئيسا لموريتانيا سيخطها في سجله التاريخي باحرف من ذهب : عصابة البوليساريو إلى مزبلة التاريخ
برافو الشقيقة موريتانيا نهاية بوزبال الى مزبلة التاريخ
بالمناسبة سيتم الإفتتاح المسرح الكبير في مدينة الانوار الرباط اكبر معلمة في أفريقيا وشرق الأوسط اتمنى من جهة الوصية أن تبعت دعوة إلى جارة السوء الخرائر لكي تكون ضيفة شرف وتلقي مسرحيتها .لكي يشهد العالم أن أكبر مسرحية من إخراج جنرالات الجزائر تعرض على اكبر مسرح في العالم
قريبا حتى البوليساريو ستسحب الاعتراف بنفسها وستتعرى عورة الجزائر مباشرة امام العالم …ايوا عقلوا راني نتكلم بالمعقول عام 2021 سترى عالم الاراضي الامنة …
نحن المغاربة هرمنا من هذه القضية لن تفيدنا بشيء، المهم عندنا هو أن تجدوا الحلول بسرعة للمشاكل الإجتماعية للمغاربة أهمها الشغل والمستشفى في مستوى مستشفى سبتة ومليلية لا قل ولا أكثر.عندما نصل لهذا المستوى سوف نسترجع كل الأراضي المغتصبة
هذا هو الواجب من الاشقاء الموريتانيين لانه الحقيقة والتاريخ واضحان .ان شاء الله بوليساريو تستقل عن الجزائر وتقيم دولتها بصحراء الجزائر.
ضربة الكاو ، الضربة القاضية لاعداء المملكة الشريفة .
المره القادمه جنرالات الجزائر يتجهون لسحب اعترافهم بالبوليزاريو رغما عن انفهم
موريتانيا مخترقة من قيادات البوليزاريو وأي محاولة منها للتراجع عن اعترافها بجبهة البوليزاريو قد يحولها إلى بلد مستهدف من طرف هذه العصابة وراعيها الرسمي عدونا اللدود وأسوأ جار يمكن أن يبتلى به الإنسان .
ان كان صحيح أن موريتانيا خائفة ومتوجسة من البوليساريو والدعم الشامل التي تقدمه الشرقية الشيوعية. فيجب على المغرب أن يبسط سيطرته الكاملة على الكركرات والكويرة ببناء قاعدة عسكرية هناك .ومن بعد اذا استمر الحال كما هو عليه فسيتم تصنيف الجزائر دولة حاضنة للإرهاب وتسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
لا تيقة فولاد عتيقة …..كما قال مغني الراب السلاوي الكناوي:
ولاد عتيقة شحال من جلسة فالدقيقة بغاو ولا كرهو حياتو هاذيك هذه هي الحقيقة….كلشي داولي الدولي الدولي وهما دياولي صندوق الدولي…..
سحب موريتانيا اعترافها بالبوليساريو سوف يكون كالقشة التي قسمت ظهر البعير وسوف يكون في قيمته كموقف امريكا بمغربية الصحراء .ان صار وتحقق هذا سيصاب النظام الجزائري بصدمة لن تقوم له قائمة بعدها .
* موريطانيا لا تستقر على موقف واحد ، فهي متقلبة المزاج ،
و غداً قد نتوقع منها موقفاً آخر . و هكذا كتب على المغرب ،
لا بد له من التعايش مع أي جار ، في إطار التعاون و التشاور .
إذ لا يمكنك إختيار الجار و لكن عليك أن تعرف كيف
تحتويه و تتعامل معه .
خبر سار ان شاءالله. ستكون ضربة موجعة لقطاع طرق لبوزبال و لحكام عسكر جارة سوء
ههههه لم نرى هذا الشي بل رءينا بيان وزارة الخارجية الزامبية هذا الصباح الذي يقول ان زمبيا لم تعد لها قنصلية في العيون بعد إغلاق مقر ما كان يسمى بالقنصلية العامة اضافة الى بلاغ 23 جانفي الماضي لوزيرة خارجية بورندي الذي قالت في إطار المعاملة بالمثل قررنا غلق قنصليتنا الثي كانت في العيون.
اضهار الحق ان شاء الله تعالى والصحراء المغربية مغربية بالتاريخ والحاضر والمستقبل
نثمنى دالك ونثمنى ان تصبح موريتانيا دولة قوية ولها استقلالتها في التخاد ما يصبوا اليه الشعب ولا تتحكم فيه عصابات ومفسدين وشيوعيين ومافيا النهب لانها دولة ولها شعب وعلى المغرب ان يقف معها في كل شيئ ويقومون بعلاقات استراجية لان موريتانيا نجاحها مع المغرب وشعب المغرب اما النضام الشيوعي لن يطول ابدا هناك حراك لن يتركه ان الشعب استيقض ولابد من اسقاطه وهدا النضام ضد دول المغرب الكبير وضد الجيران وضد الشعوب لابد من موريتانيا ان تختار الطريق الصحيح ولا تسجن وطنها في قضية صنعها النضام الفاسد والحقيد
الاعتراف الموريتاني او المزنبيقي لا يسمن و لا يغني من جوع. اذا اعترفت روسيا و اسبانيا بمغربية الصحراء فإن المشكل سوف يحل في ظرف اسبوع، غير ذلك لا يتغير شيئا بما فيها الجزائر لو اعترقت بمغربية الصحراء !!!
الجزائر مجرد بيدق موجود في الواجهة لتقذف في وجهه اللعنات اما اللاعبين الحقيقين فهما موجودون خلف الستار.
على ما يبدو ان المملكة المغربية بغات اتوقف القلب للأعداء (جيران الشرق )دولة العسكر قبح الله سعيهم
Avant la fin de son mandat!
Il ne fait que gagner du temps, la fin de son mandatory est dans l’annee 2024
قرار دكي، فمذا حققت موريتانيا من الاعتراف بعصابة ؟ هكذا ستكون المسئلة مسئلة رابح رابح، اقتصاديا وسياسيا، وان شاء الله ستصبح شمال افرييقيا جنة بادن الله، الله يهدي جيرانا او اشقائنا في الجزائر، فبتكافلنا نصبح أقوى وسنتقدم أسرع.
إنها السكتة القلبية للخونة والمرتزقة ولجيران السوء إدا فعلها الإخوان الموريتانيين ومرحبا بهم كلهم في وطنهم الثاني المغرب لنحيي الأمجاد
موريتانيا بلد العلماء الأجلاء و ما هذا إلا رمز لعروبن المحبة المتبادلة بيننا فيجمغنا تاريخ واحد و مذهب واحد و دين واحد إضافة إلى العلاقات الأسرية العريقة. حفظ الله البلدين من كل سوء و مزيدا من التقدم و الإزدهار بإذن الله. ..إلى الأمام نحو الأفضل و القوة الإقتصادية.
ان الشعب المغربي ينتظر من موريتانيا الدولة الصديقة وليبيا ان تعجلا بسحب الاعتراف بالبوليزاريو
لأن هذا الفيروس الخطير
سيلحق ضررا كبيرا بهما ولا ينفعهما في شيء لقد مهدت امريكا الطريق لتطهير المنطقة من هذه الجماعة التي اصبحت تهدد بقتل السفراء والمدنيين وقطع الطرق التجارية والتخالف مع المنظمات الارهابية لزعزعة استقرار المنطقة ولنا كامل الثقة في هذين الحليفين لقطع الطريق على الارهاب
ودابا الخلعة من القرار الأمريكي هو لغدي اخلي الكتير من الدول ابدلو الكاسكيتات ديالهم، لا أقل ولا أكتر.
je pense que la Mauritanie ne peut pas retiré sa reconnaissance des polisario,
car elle craint le terrorisme des mercenaires et des généraux algériens.
mais s’elle fait ça sa sera le signe d’un grand courage.
C’est poisson d’avril quand l’Espagne a partagé le Sahara occidental entre la Mauritanie et le maroc la Mauritanie à renoncer a sa part au dépend de polisario elle savait que cette part n’appartient pas que c’est un territoire des sahraouis et en plus ils sont presque des cousins et les Mauritanies sont gentils ils respectent leurs voisins
سيكون لقرار موريتانيا بالتراجع عن اعترافها بالانفصاليين نفس وقع الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء على اعداء المغرب
هل تعرفون أن اعتراف الجمهورية الموريطانية بمغربية الصحراء سيكون كاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية أو أكثر. إلى الأمام.