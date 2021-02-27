موسم القفز من سفينة "البيجيدي" ينطلق قبل "قيامة 2021"

يبدو أن حزب العدالة والتنمية على موعد مع موجة استقالات جديدة قد تعصف به قبل الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام الجاري، ذلك على الأقل ما يجري تداوله في الكواليس السياسية للعاصمة.

مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية اعتبر استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من الأمانة العامة ومن رئاسة المجلس الوطني، بمثابة قفزة من السفينة “الغارقة” لأكبر حزب سياسي في المغرب، قائلا: “نحن هنا أمام سياسي صفيق حظوظه الانتخابية شبه منعدمة في مدينة فاس، خصوصا بعد مداخلته في البرلمان التي استخدم فيها عبارات تحقيرية ضد المغاربة”.

المصدر ذاته اعتبر أن “استقالة الأزمي الذي تحول في بضع سنوات يا حسرة من وزير يشارك في إعداد ميزانية المملكة إلى برلماني (قليل الأدب)، ستليها استقالات أخرى من منتخبي الحزب في كبرى المدن المغربية”.

وحول انطلاق موسم القفز من سفينة “البيجيدي” قبل انتخابات 2021، رفض قيادي بالحزب، في حديث لهسبريس، الإدلاء بأي تعليق في الموضوع، واكتفى بالتحسر قائلا: “أصبحنا أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام”.