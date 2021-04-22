موس ماهر: مارست الحلاقة في الصغر .. وأجواء تصوير "كلنا مغاربة" متعبة

بعدما كسب إعجاب الجمهور بأعماله الغنائية، اختار الفنان موس ماهر خوض أول تجربة له في التمثيل من خلال سيتكوم “كلنا مغاربة” للمخرجة صفاء بركة، الذي يبث على القناة الثانية، وتنقل كواليسه حصريا من خلال برنامج “HESCLAP”.

وأكد الفنان موس ماهر أنّه رغم اعتياده على السفر وأجواء التصوير إلا أن قضاء أزيد من شهرين داخل بلاطو التصوير وجده أمرا متعبا، وقال، في حديثه لهسبريس، إن “تصوير الأعمال التّلفزيونية التّي أعيشها للمرة الأولى يمر وفق جدول زمني في غاية الدقة ولا يقبل المماطلة أو التأجيل، عكس الأعمال الغنائية التّي لا تقيدك بوقت دخول الأستوديو للتسجيل أو تصوير فيديو كليب في بضعة أيام فقط، وهو أمر ليس بالسهل”.

وأضاف المغني المغربي: “مارست التمثيل وقدّمت العديد من الأعمال المسرحية مع جمعية ‘بساط الريح’ التي يترأسها رشيد الرقيعي، وسبق أن توصلت بعدد من العروض للمشاركة في أعمال تلفزيونية، لكنّني رفضتها لأنّها كانت تقتصر على مشاهد بسيطة”، قبل أن يستدرك بالقول: “لكن عندما اقترح عليّ الدور المنتج خالد النقري لم أتردد في خوض هذه التجربة بعد قراءة السيناريو”، مشيرا إلى أنّه يجسد دور حلاق يتحدر من مدينة وجدة ومتزوج من امرأة صحراوية.

وفي ردّه على الانتقادات الموجهة له بشأن عدم إتقان اللهجة الشرقية، قال ماهر: “أنا ابن مدينة أحفير، وترعرعت بين مدينتي وجدة والسعدية، لكن سيناريو العمل يتطلب الحديث بلهجة مفهومة في كل المناطق المغربية”، مضيفا: “أنا حاصل على دبلوم الحلاقة، واشتغلت في هذه المهنة مدّة ثلاث سنوات قبل الاستقرار في فرنسا. وفي ما يخص تجسيد هذا الدور، فقد كنت أشتغل تحت إدارة فنية جيدة”.

واعتبر ابن مدينة أحفير أنّ “جميع المغنين في الدول العربية يقتحمون ميدان التمثيل وتلاقى أعمالهم بنجاح كبير وتشجيع من طرف الجمهور”، مضيفا أن “حضور وجوه فنية جديدة يضفي لمسة على العمل الفني”.

يشار إلى أن سيتكوم “كلنا مغاربة” يضم نخبة من الفنانين المغاربة، من بينهم عبد الله فركوس وجميلة الهوني وهاجر عدنان وعبد الله ديدان؛ فيما أشرفت على إخراجه صفاء بركة، ومن إنتاج Disconnected.