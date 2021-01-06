موظفو "كتابة الضبط" في محاكم المغرب يحظون بأوسمة ملكية

وشح الملك محمد السادس صدور عدد من موظفي كتابة الضبط بمحاكم المملكة بأوسمة ملكية، بمناسبة عيد العرش الماضي، وضمنهم موظفو الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء.

وبمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جرى اليوم الأربعاء توشيح صدور ثلاثة موظفين بكتابة الضبط بأوسمة ملكية، بحضور الكاتب العام لوزارة العدل، في التفاتة للتعبير عن التقدير لما قدموه من خدمات في هذا المرفق.

ومن ضمن 32 موظفا بمختلف المحاكم على الصعيد الوطني، تم توشيح ثلاثة موظفين بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وسط تصفيقات وتنويهات من طرف المسؤولين القضائيين الحاضرين.

وخلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، ونقيب هيئة المحامين بالبيضاء، ومدير الموارد البشرية لوزارة العدل، ومسؤولين آخرين، تم توشيح كل من خديجة بنت عبد السلام عليوة، وعبد الله بن محمد لمين، وعبد الكريم بنعبد الكبير المازوني.

وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، إن هذا الحفل يندرج في إطار الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للقضاة والموظفين، والتنويه بالمجهودات التي يبذلونها من أجل تحقيق العدل.

وأضاف بناني، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن الحفل عرف “تسليم الأوسمة التي أنعم بها الملك على أطر كتابة الضبط الذين يصل عددهم إلى 32 موظفا، وكان الوزير سلم بعضها في محاكم خلال الزيارات التي قام بها إليها”.

وشدد الكاتب العام لوزارة العدل، ضمن تصريحه، على أن “هذا التكريم لفائدة المنعم عليهم، هو تكريم مستحق لمجموعة من الأطر، نساء ورجالا، المشتغلين في كتابة الضبط”.

كما جرى خلال هذا الحفل، تقديم المسؤولين الإداريين الجدد بمصلحة كتابة الضبط، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى سايس حسني، قاسم الصديق، إدريس ايت ادريس، محمد مستقيم، ميمون عماري، وعبد العزيز موهيم.

وقد تم تعيين مصطفى سايس حسني، الذي كان منتدبا قضائيا من الدرجة الأولى، رئيسا لكتابة الضبط بالنيابة العامة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فيما تم تعيين قاسم الصديق رئيسا لمصلحة كتابة الضبط لدى النيابة العامة بالمحمدية، بينما عين محمد مستقيم، الذي شغل منتدبا قضائيا من الدرجة الأولى، رئيسا لمصلحة كتابة النيابة العامة بالجديدة.

أما إدريس ايت ادريس، الذي كان منتدبا قضائيا من الدرجة الأولى، فقد تم تعيينه رئيسا لمصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، فيما عين ميمون عماري رئيسا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، بينما تم تعيين عبد العزيز موهيم رئيس مصلحة الكتابة العامة للنيابة العامة بسطات.

وأورد الكاتب العام لوزارة العدل أن “هذه التعيينات الجديدة والاحتفاء بهذا الشكل، هو تقليد جديد قامت به الوزارة هذه السنة في إطار الاعتراف بالدور الذي يقوم به رؤساء مصالح كتابة الضبط”.