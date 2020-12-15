موظّف بلا راتب لمدة 9 سنوات يطالب بالإنصاف

يزاول سعيد الزّيزاوي عمله في منصبِ متصرّف بجماعة ابن الطيب التّابعة ترابيا لإقليم الدريوش، بدون راتب لمدّة تسع سنوات لعدم تسوية وضعيته المالية والإدارية المعقّدة؛ ما جعله خلال هذه المدّة كلها يطرق أبواب المسؤولين والرّأي العام في سبيل إيجاد حلّ لقضيته.

ويحكي الزّيزاوي تفاصيل مشكلته قائلًا :”في الـ10 من مارس سنة 2011، تم إرسال ملف توظيفي من جماعة ابن الطيب والتأشير عليه من عمالة الدريوش تحت عدد 729. ونظرًا للخصاص الذي كانت تعرفه جماعة ابن الطيب في الموارد البشرية طلب مني رئيس الجماعة الالتحاق بالعمل ريثما تنتهي الإجراءات الإدارية. وبالفعل، التحقت بالعمل ابتداء من يناير 2012، وتوالت بعدها الأيّام دون أن أتوصل بالقرار إسوةً بكلّ من تمّ توظيفه، حينها، بالجماعات التابعة للإقليم”.

وأضاف المتحدّث قائلًا: “قام الرّئيس بإرسال تذكيرين حول مآل ملفي، لكن دون جدوى. وخلال الانتخابات الجماعية والبرلمانية 2015 و2016، عيّني العامل رئيسا لمكتب التصويت كباقي الموظفين، وقمت حينها بواجبي أثناء العمل بخدمة المرتفقين، وتقدمتُ إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالحي بتسوية وضعيتي الإدارية والمالية؛ لكن تم رفض هذا الحكم في الاستئناف”.

وأفاد الزيزاوي، في ختام تصريحه لهسبريس، بأنّه تلقّى وعدًا بحلّ قضيته من طرف والي جهة الشّرق خلال زيارته لإقليم الدريوش سنة 2017، مؤكّدًا على استمراره في المطالبةِ بحقّه في التّوظيف وتمسّكه بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد مرور تسع سنوات من العمل، مشيرًا إلى أنّه تجاوز الخمسين من عمره ولا يُسمح له باجتياز أيّ مباراة أخرى للتّوظيف مستقبلًا”.

وفي اتّصال هاتفي للجريدة بمحمّد الفاضلي، رئيس الجماعة الترابية لابن الطيّب، قال إن المجلس لا يتحمّل أيّة مسؤولية في هذه القضيّة، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية بالرّباط، في المرحلة الاستئنافية، أصدرت حكما نهائيا يقضي بأن الزيزاوي ليس موظّفًا في الجماعة على الرّغم من أن المحكمة الإدارية بوجدة قضت لصالحه في وقت سابق بعد تقدّمه بمقاضاة وزارة الداخلية.

وأبرز رئيس جماعة ابن الطيّب أن تشبّث الزيزاوي بمنصبه الحالي لا يجدي باعتبار أنّه غير حاصل على قرار التّوظيف، موضّحًا أنه اقترح عليه في وقت سابق اجتياز مباريات أخرى للولوج إلى سلك الوظيفة العمومية؛ غير أنّه ظلّ متمسّكًا بمزاولة هذا العمل إلى أن تجاوز السنّ القانوني للترشح لمباريات التّوظيف.