موعد انطلاق حملة التلقيح ضد "كورونا" يقترب وسط صمت حكومي

اقترب شهر دجنبر من الانتهاء، ورغم الوعود الحكومية بانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 قبيل نهاية السنة، إلا أنه إلى حد الساعة ليس هناك أي إعلان رسمي أو مؤشرات تدل على انطلاق العملية قريبا.
آخر المعطيات الحكومية تفيد بأن وزارة الصحة على أتم الجاهزية لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، التي طالب بمجانيتها للمغاربة بهدف تأمين تغطيتهم بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره، موضحة أن “انطلاق الحملة رهين باقتناء الجرعات وسيتم إعلانه بشكل رسمي”.
مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عزا التأخر الحاصل إلى ما هو “لوجستيكي”، موردا أن “الصمت الحكومي الحالي أمر عادي”.
الناجي، وفي حديثه مع هسبريس قال إن “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح منطلقة رغم هذا الصمت”، مفيدا بأن التغير الحاصل بسببه كل ما هو “لوجستيكي”.
وأبرز البروفيسور أن “استقدام اللقاح يتطلب عددا من الإجراءات، منها توجيهه إلى الصيدليات بجل ربوع المملكة؛ كما أن انطلاق التلقيح يقتضي أن يتم بطريقة شمولية بمختلف ربوع البلاد”، مضيفا: “الصمت الحكومي ليس متعمدا، بل هناك أمور أخرى خلفه”.
وأفاد الناجي بأنه “من المستحب أن يكون هناك تأخر دون أن يكون هناك ارتباك”، مشيرا إلى أن “التأخر الحاصل عام ولا يهم المغرب فقط”، وزاد أن دولا أخرى مثل إسبانيا وفرنسا تأخر عنها اللقاح.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قال ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب: “حتى نكون واضحين، لا يمكن الكشف عن تاريخ التلقيح ما لم يتم الحصول على الجرعات”، مبرزا أن “التواريخ التي تم إعلانها مثل 4 دجنبر أو 8 منه هي ‘فايك نيوز’، لأن الوزارة لم تعلن أي شيء بشكل رسمي، كما ليست هناك أي جرعة دخلت المغرب”.
السؤال المطروح هو لماذا المغرب إلتجأ إلى لقاح صيني ذو مفعولية ضعيفة لاتتجاوز 60بالمئة بينما دول أخرى نامية كلبنان إقتنت اللقاح الامريكي الفعال فايزر ؟؟ هل فعلا هدا اللقاح سيمكننا من العودة إلى الحياة الطبيعية أم سيستمر وضع الطوارئ إلى مانهاية ؟؟
التلقيح ضد كوفيد 19 هو لبس ويخفي الكثير على المستوى العالمي وليس المغرب فقط ويبقى التلقيح امر غريب وفي غاية الدهشة اهو فعلا للحد من انتشار الوباء امر لاهداف اخرى استراتيجية كونية.
قال ليك غنبداو التلقيح احنا اللوالى قبل حتى من أوربا.
يوا أوربا بدأت التلقيح وحنا نتسناو الطالبي يقول مكاين حتى جرعة الحماق هذا .
التخزين والتوزيع والاستعمال عمليات تتطلب شروطا وتقنيات لوجيستيكية عالية بالإضافة إلى توفر كفاءات طبية وصيدلانية في المستوى على امتداد التراب الوطني. هل هذه الشروط متوفرة حتى في المستشفيات الأساسية وهل هناك بنيات لاستقبال الراغبين في التلقيح؟ لكن هل كل هذا كان غائبا عن المخططين وأصحاب القرارات؟ اليوم يتكلم البروفيسور عن التغير الذي يفسر صمت الحكومة. ما هو هذا التغير؟ كل شي كان من المفروض أن يكون متوقعا. لكن قد نصدم بواقع يفتقر إلى أبسط شروط التبريد.
واسعة النطاق وغير المسبوقة هههه
حتى الصحافة لتمشي تقلب على الأخبار ودير تحقيقات فهادشي مكايناش مع الأسف
بإستثناء هيسبريس مكاين غير silence radio
التخزين والتوزيع والاستعمال عمليات تتطلب شروطا وتقنيات لوجيستيكية عالية بالإضافة إلى توفر كفاءات طبية وصيدلانية في المستوى على امتداد التراب الوطني. هل هذه الشروط متوفرة حتى في المستشفيات الأساسية وهل هناك بنيات لاستقبال الراغبين في التلقيح؟ لكن هل كل هذا كان غائبا عن المخططين وأصحاب القرارات؟ اليوم يتكلم البروفيسور عن التغير الذي يفسر صمت الحكومة. ما هو هذا التغير؟ كل شي كان من المفروض أن يكون متوقعا. لكن قد نصدم بواقع يفتقر إلى أبسط شروط التبريد.
سلام:هذا ماوعدناه في حكومة القنديل العمود والصمت الله غالب
بعض الدول استبقت وصول اللقاح بتوفير أمكنة التبريد واللوجيستيك قبل وصوله بخمس أو ستة اشهرة هي مشكلة تنضيم.
هل هو إجباري على الموطنين …….؟؟
من خلال التحليل اكد البروفيسور بان من بين الإجراءات توجيه اللقاح الى جميع الصيدليات في ربوع البلاد…السؤال بما انه مجاني لماذا يوجه الى الصيدليات؟
عندما يقول هذا الطبيب : الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة،
ما معنى واسعة النطاق ؟ عملية تلقيح الأطفال مستمرة في كل مستشفيات ومستوصفات الدولة ،
وما معنى غير مسبوقة ؟ لا يادكتور ، سبق للمغاربة أن قاموا بعمليات تلقيح عدة شملت المذن والقرى . في وسط الستينيات انطلقت عملية التلقيح الشاملة بأمر من المرحوم الحسن الثاني.
وما قبلها بأمر من المغفور محمد الخامس.
إذن لا يمكن تصديق ما يقوله هذا الطبيب ، فاليقرأ التاريخ.
أما عن هذا التلقيح ، ساده تضخيم لا حد له لأن الأمور أصبحت سياسية ، ولن يكون هناك تلقيح قبل ترسيم جو بايدن في البت الأبيص .
هذا هو الصح.
صدعتو لينا راسنا بتلقيح اول دولة تكملة عن ليقاح المغرب. أين هو ليقاح