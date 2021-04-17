مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة غريق في أكادير

مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة غريق في أكادير
صورة: أرشيف
السبت 17 أبريل 2021 - 19:21

لفظ المحيط الأطلسي، اليوم السبت على مستوى شاطئ أكادير، جثة يافع كان قد توارى عن الأنظار في عرض المياه، منذ نحو أسبوع، عندما كان بصدد السباحة برفقة زملائه.

وكان المفارق للحياة قد اعتبر في عداد المفقودين خلال الأيام الأولى التي سمح فيها للمصطافين بارتياد الشواطئ في مدينة أكادير، والتي كانت مغلقة بقرار عاملي؛ وذلك بعد أن عمد إلى السباحة قبل أن تجرفه مياه الأطلسي.

ونُقلت الجثة المنتشلة نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي، كما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات غرق اليافع.

أكادير المحيط الأطلسي جثة غريق

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أساطير أكل الشوارع: أمرعاض الشهيرة
السبت 17 أبريل 2021 - 18:00 1

أساطير أكل الشوارع: أمرعاض الشهيرة

صوت وصورة
أمكراز: ماقلبتش على بنكيران
السبت 17 أبريل 2021 - 17:28 1

أمكراز: ماقلبتش على بنكيران

صوت وصورة
استمتع بدرجات اليقين الثلاثة
السبت 17 أبريل 2021 - 17:00 2

استمتع بدرجات اليقين الثلاثة

صوت وصورة
خرق الطوارئ بداعي الصلاة
السبت 17 أبريل 2021 - 13:59 10

خرق الطوارئ بداعي الصلاة

صوت وصورة
مقهى مفتوح في رمضان
السبت 17 أبريل 2021 - 13:33 12

مقهى مفتوح في رمضان

صوت وصورة
تشديد المراقبة بسيدي بوزيد
السبت 17 أبريل 2021 - 12:34 3

تشديد المراقبة بسيدي بوزيد