"ميتسوبيشي" تطلق نسخة هجين من Eclipse Cross

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن إطلاق نسخة دفع هجين Plug-in من أيقونتها Eclipse Cross الجديدة، والتي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها المدمجة الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 4ر2 لتر وبقوة 72 كيلووات/98 حصان، ومحرك كهربائي على كل محور بقوة 60 كيلووات/82 حصان على المحور الأمامي و70 كيلووات/95 حصان على المحور الخلفي، في حين تبلغ القوة الإجمالية 138 كيلووات/188 حصان.

وبتضافر جهود محركات منظومة الدفع تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر10 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 162 كلم/س، كما ينخفض استهلاك السيارة من الوقود إلى 8ر1 لتر/100 كلم.

وبانفراد التيار الكهربائي بالدفع فإن السيارة لا تتجاوز السرعة القصوى 135 كلم/س. ويستغرق شحن 80% من البطارية حوالي 25 دقيقة فقط، كما تصل السيارة إلى مدى السير 61 كلم.

وتتميز النسخة الجديدة من خلال تحسينات تصميمية على مقدمة السيارة والزجاج الخلفي شديد الانحدار، والذي يتخلى عن الخط الأوسط بهدف توسيع مجال الرؤية عبر المرآة الداخلية.