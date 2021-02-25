"ميتسوبيشي" تقدم الجيل الرابع من الوحش Outlander

"ميتسوبيشي" تقدم الجيل الرابع من الوحش Outlander
صورة: د.ب.أ
الخميس 25 فبراير 2021 - 07:38

كشفت شركة ميتسوبيشي النقاب عن الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander، والذي يتوفر بنسخة هجين Plug-in أيضا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Outlander الجديدة تتميز من خلال شبكة المبرد الضخمة مع الملامح الجديدة على الجبهة، والتي يطلق عليها “Dynamic Shield”. بالإضافة إلى ذلك، زاد عرض السيارة 5 سم، كما زاد الطول 4 سم.

وتتمتع السيارة بقمرة قيادة جديدة مع شاشة Head-up كبيرة، وعدادات رقمية خلف المقود وشاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى ثلاثة صفوف من المقاعد كتجهيز قياسي للمرة الأولى.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخة هجين Plug-in تتألف من محرك رباعي الأسطوانات ومحرك كهربائي على كل محور وتمتاز هذه النسخة بمدى سير يزيد على 60 كيلومتر.

السيارة Outlander سواعد محرك شركة ميتسوبيشي قمرة قيادة

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