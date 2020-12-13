ميتسوبيشي تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة

كشفت شركة ميتسوبيشي النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Space Star الصغيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد من السيارة خماسية الأبواب يتوفر له محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 71 حصان/102 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويرتبط محرك البنزين مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات، كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة CVT أيضا.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 14.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 167 كلم/س. أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 4.5 لتر/100 كلم.

واتسع برنامج التجهيزات القياسية للسيارة الجديدة بالراديو الرقمي ومقعد سائق قابل لضبط الارتفاع، مع مستشعر ضوء ومطر، ومرايا قابلة للضبط الكهربائي، ومساعد الطرق الصاعدة.