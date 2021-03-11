ميداليات لمنتخب الدراجات في "مضمار إفريقيا"

ميداليات لمنتخب الدراجات في "مضمار إفريقيا"
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 13:09

تمكن المنتخب المغربي للدراجات من إحراز ثماني ميداليات، واحدة منها ذهبية، خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار المقامة حاليا في القاهرة بمصر.

وكانت الميدالية الذهبية من نصيب الدراج سنبولي محمد نجيب، في مسابقة سكراتش (شبان)، بينما أحرزت الدراجة الحياني فاطمة الزهراء فضية مسابقة سكراتش (إناث/ كبيرات)، وبرونزية السباق ضد الساعة.

وأحرز فريق الكبار ميدالية نحاسية في مسابقة المطاردة (فرق)، وهي الميدالية نفسها التي كانت من نصيب فريق الشبان ضمن المسابقة نفسها؛ بينما في مسابقة المطاردة (فرق/ إناث) أحرز المغرب ميدالية فضية، وأخرى نحاسية، في حين أحرز فريق الشبان ميدالية نحاسية في مسابقة السرعة.

وتعتبر هذه البطولة محطة أساسية في التأهل إلى بطولة العالم على الطريق المقبلة ببلجيكا، وتعرف مشاركة أقوى المنتخبات الإفريقية، تتقدمها إريتريا ورواندا.

الدراجات المنتخب المغربي بطولة إفريقيا ميدالية ذهبية

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