ميزانية 79 مليون درهم للماء والتطهير ببيوكرى‎

أوردت معطيات للقسم التقني بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، أنه جرى تخصيص أزيد من 79 مليون درهم لإنجاز مشاريع تتعلق بتأهيل شبكة التطهير السائل، وتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالجماعتين الترابيتين لبيوكرى والصفاء.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المشاريع تهم تأهيل شبكة التطهير السائل بمركز مدينة بيوكرى، من خلال تحويل شبكة الربط الحالية في اتجاه محطة المعالجة المقامة بالجماعة الترابية للقليعة، في إطار مشروع ضخم ومندمج يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المشروع الحيوي، الذي رصد له غلاف مالي قدره 46.7 مليون درهم، الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج التعاون المغربي الألماني، سيساهم في “تقوية البنيات التحتية للجماعتين المذكورتين، وتحسين الخدمات المقدمة لساكنة تضم أزيد من 8 آلاف أسرة، بالإضافة إلى المحافظة على المجال البيئي، ومعالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير منظومة التطهير السائل بمركز الإقليم، وتعزيز تنافسيته في مجال البنيات الأساسية”.

وذكر القسم التقني بعمالة اشتوكة آيت باها أن قطاع الماء الصالح للشرب رصد حوالي 32.4 مليون درهم لتقوية التجهيزات المائية الحالية، عبر “إنجاز خزانات جديدة، وتقوية صبيب وجودة المياه الصالحة للشرب، والاستجابة للحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية، بهدف تحسين ولوج الساكنة المحلية إلى الماء الصالح للشرب بالجماعتين الترابيتين لبيوكرى والصفاء”.

يشار إلى أن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، قام مؤخرا بزيارة تفقدية للمشروعين المذكورين، بهدف الوقوف على تقدم الأشغال وطبيعة الأوراش المنجزة، بالإضافة إلى التعرف على الوقع الإيجابي لهذه المشاريع على ساكنة مختلف الأحياء والتجمعات السكانية المستهدفة.