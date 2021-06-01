"مَالاعبينش" .. "رجاويون" يطلقون حملة فيسبوكية

أطلقت فئة من جماهير نادي الرجاء الرياضي حملة “فيسبوكية” لمطالبة مكتب الفريق بعدم الالتزام بالبرمجة المحددة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لخوض مباراتيه المؤجلتين في الثالث والثالث عشر من يونيو الجاري، والتمسك بحق طلب تأجيلهما إلى موعد لاحق، نظرا لاستدعاء 5 لاعبين من صفوفه للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية.

ورفضت الفئة المذكورة “نصف” الحلّ الذي طرحته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المتمثل في ضمان تمكين الأندية الوطنية (الرجاء والوداد الرياضيين) من لاعبيها المحليين المشاركين في تربص “الأسود”، معتبرة أن الفريق “الأخضر” سيتأثر أيضاً بغياب الهداف بن مالونغو، ومواطنه فابريس نغوما، المدعوين للمشاركة في تربص منتخب بلادهما الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن سومايلا واتارا الموجود ضمن لائحة منتخب بوركينافاسو.

وحاولت “هسبورت” التواصل مع سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي، لمعرفة موقف إدارة الفريق “الأخضر” حيال الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من قانون المسابقات تمنح للأندية حق طلب تأجيل مبارياتها في حال تم استدعاء أكثر من لاعبين دوليين اثنين للمشاركة مع منتخباتهم تزامنا مع موعد المباريات المعنية.

وجاء برنامج المباريات المؤجلة الذي أعلنت عنه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كالآتي:

يوم الخميس 03 يونيو 2021:

* الدورة 17: نادي سريع واد زم – نادي الرجاء الرياضي

*الدورة 20: نادي النهضة البركانية – نادي المولودية الوجدية

*الدورة 16: نادي يوسفية برشيد – نادي الوداد الرياضي

يوم الأربعاء 09 يونيو 2021:

* الدورة 17: نادي الوداد الرياضي – الدفاع الحسني الجديدي

*الدورة 21: نادي النهضة البركانية – نادي يوسفية برشيد

يوم الأحد 13 يونيو 2021:

*الدورة 19: نادي حسنية أكادير – نادي الوداد الرياضي

* الدورة 19: نادي الرجاء الرياضي – نادي النهضة البركانية