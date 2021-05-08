نادي إسبانيول برشلونة يعود الى أضواء "الليغا"

عاد نادي إسبانيول برشلونة الى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، وذلك بعد تعادله السلبي مع مضيفه سرقسطة اليوم السبت.

وقبل 4 مراحل على انتهاء الموسم، يتصدر النادي الكاتالوني ترتيب الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ألميريا، الثالث، وضمن بذلك عودته الى دوري الأضواء.

وحافظ إسبانيول على تقليده، لأنه في المرات الخمس التي غادر فيها الدرجة الأولى، لم يمض في كل مرة سوى سنة في الدرحة الثانية.

ويحتل مايوركا المركز الثاني في الدرجة الثانية لـ”الليغا” بـ72 نقطة، أمام ألميريا الثالث بـ66 نقطة، ويتأهل الى الدرجة الأولى صاحبا المركزين الأولين، بينما يخوض الثالث لقاء سد بحثا عن الصعود.