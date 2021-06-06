نادي إشبيلية يسعى إلى تمديد عقد ياسين بونو

تسعى إدارة نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم إلى تمديد مقام الدولي المغربي ياسين بونو، حامي عرين “القلعة الأندلسية”، بعد تألقه اللافت بين الخشبات الثلاث الموسم المنصرم في جميع المسابقات التي شارك فيها مع فريقه، محققا أرقاما صنفته من بين أفضل حراس المرمى بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن نادي إشبيلية يتجه إلى تجديد عقد بونو والمهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وذلك مكافأة لهما على الإضافة الكبيرة التي قدمها كل واحد منهما للفريق الموسم الفارط.

وكان بونو انتقل إلى إشبيلية صيف سنة 2019، قادما من جيرونا على سبيل الإعارة لموسم واحد، قبل أن يُقرر “الأندلسي” شراء عقده وتمديده لأربعة مواسم كروية، ويطمع في تجديده لمواسم كروية جديدة، حتى يضمن الاستقرار على صعيد حراسة المرمى، خصوصا بعد رحيل الحارس التشيكي طوماس فاكليك الذي انتهى عقده هذا الصيف.

وسبق لياسين بونو، صاحب الـ30 عاما، أن لعب لمجموعة من الأندية، بداية من نادي الوداد الرياضي، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ومنه إلى ريال سرقسطة ثم جيرونا وإشبيلية.

يُشار إلى أن بونو يُعد من بين أبرز حراس المرمى ضمن منافسات “الليغا” الإسبانية، بعد أن حقق أرقاما كبيرة دفعت العديد من الأندية إلى متابعته على أمل الاستفادة من خدماته مستقبلا.