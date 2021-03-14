نادي "الإنتر" يستبعد التخلي عن أشرف حكيمي

نادي "الإنتر" يستبعد التخلي عن أشرف حكيمي
صورة: أرشيف
الأحد 14 مارس 2021 - 12:24

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي تشبثه بخدمات اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، رغم العديد من العروض المغرية التي توصل بها.

وأعربت إدارة النادي الإيطالي نفسه رفضها تسريح اللاعب في الفترة المقبلة للانتقالات؛ بالنظر إلى المردود الجيد الذي بات يقدمه.

وكشف موقع “كالتشيو مركاتو” أن إدارة إنتر ميلان ترفض، بشكل قاطع، التفريط في خدمات حكيمي رغم وجود عروض واستفسارات من أندية عدة، في مقدمتها تشيلسي وأرسنال.

أشرف حكيمي تشيلسي وأرسنال نادي إنتر ميلان الإيطالي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الفضلي يطلق أغنية جديدة
الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

الفضلي يطلق أغنية جديدة

صوت وصورة
وهبي .. القاسم والمعارك‎
السبت 13 مارس 2021 - 17:29 7

وهبي .. القاسم والمعارك‎

صوت وصورة
خلافات زوجية تنتهي بفاجعة
السبت 13 مارس 2021 - 16:59 22

خلافات زوجية تنتهي بفاجعة

صوت وصورة
تلوث نهر أبي رقراق
السبت 13 مارس 2021 - 15:59 16

تلوث نهر أبي رقراق

صوت وصورة
قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد
السبت 13 مارس 2021 - 12:34 6

قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد

صوت وصورة
الاستعمال الطبي للقنب الهندي
السبت 13 مارس 2021 - 11:32 20

الاستعمال الطبي للقنب الهندي