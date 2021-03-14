نادي "الإنتر" يستبعد التخلي عن أشرف حكيمي
هسبورت - متابعة
الأحد 14 مارس 2021 - 12:24
أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي تشبثه بخدمات اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، رغم العديد من العروض المغرية التي توصل بها.
وأعربت إدارة النادي الإيطالي نفسه رفضها تسريح اللاعب في الفترة المقبلة للانتقالات؛ بالنظر إلى المردود الجيد الذي بات يقدمه.
وكشف موقع “كالتشيو مركاتو” أن إدارة إنتر ميلان ترفض، بشكل قاطع، التفريط في خدمات حكيمي رغم وجود عروض واستفسارات من أندية عدة، في مقدمتها تشيلسي وأرسنال.
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