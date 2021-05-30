الرجاء البيضاوي يفرض غرامة على اللاعب الورفلي

حددت اللجنة التأديبية التابعة لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم العقوبة المفروضة على المدافع الليبي سند الورفلي، بعد رفضه الالتحاق بالمجموعة للمشاركة في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المكتب المسير “للنسور” حدد الغرامة المالية الصادرة في حق الورفلي في 25 مليون سنتيم، وذلك بعد أن رفض أعضاء اللجنة التأديبية التبريرات التي أدلى بها المدافع الليبي خلال جلسة الاستماع إليه.

ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة الرجاء غرمت الورفلي المبلغ المذكور بعد أن اتضح أن اللاعب كان على علم باستدعائه للالتحاق بالفندق قبل موقعة أورلاندو بيراتس، غير أنه رفض دعوة المدرب التونسي لسعد الشابي.

وكان المدافع الليبي قد أحدث ضجة خلال الأيام القليلة الماضية برفضه الاستدعاء الذي وجهه إليه مدرب الرجاء لتعويض زميله في الفريق عبد الرحيم الشاكر، بعد أن شعر هذا الأخير ببعض الآلام في الحصة التدريبية الأخيرة قبل موقعة أورلاندو بيراتس.

وسيتواصل غياب الورفلي عن قائمة “الخضر” بعد أن أبعده الشابي عن القائمة المنادى عليها لمواجهة الجيش الملكي اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية.

جدير بالذكر أن من المدافع الليبي كان قد غاب كذلك عن مباراة الرجاء الأخيرة أمام شباب المحمدية، رغم مشاركته في التداريب الجماعية مع الفريق.