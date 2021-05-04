نادي الصحافة ينشد حرية الريسوني والراضي

عبر نادي الصحافة بالمغرب عن أمله أن يتم الإسراع في تمتيع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالسراح المؤقت، مع ضمان محاكمة عادلة لهما تنتصر لحقوق كافة الأطراف، “وهو ما يمكن تحقيقه إذا تضافرت جهود كافة الضمائر الحية من مختلف المواقع والجهات من أجل المساهمة في تنقية الأجواء في ميدان الصحافة والإعلام”.

كما عبر النادي، في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن انخراطه التام “في كافة المبادرات الرامية إلى المساهمة في تنقية هذه الأجواء التي تؤثر، ليس فقط على صورة المغرب على الصعيد الدولي، بل تشكل معيقا حقيقيا أمام كافة المبادرات الرامية إلى الانكباب بجدية وفعالية على القضايا الحيوية لقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب وأوضاع مهنييه، والذي هو في حاجة ماسة في الوقت الراهن إلى إصلاح وتغيير عميق، خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد التي فاقمت من أوضاعه وزادت هشاشته، رغم ما أبان عنه الإعلاميون من دور حيوي في المساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل”.

كما ناشد نادي الصحافة كافة مكونات الجسم الصحافي، من هيئات تمثيلية وإعلاميين، “العمل على خلق مزيد من جسور التضامن والتعاون بين الزميلات الصحافيات والزملاء الصحافيين، والمساهمة الفاعلة بالارتقاء بمستوى الصحافة والإعلام والأداء المهني لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع تجديد تأكيد الالتزام باحترام الحق الأساسي في حرية التعبير وأخلاقيات الصحافة، وبالدفاع عن الحق في إعلام الحقيقة، إعلام حر تعددي ومهني يحترم ذكاء المغربيات والمغاربة”.