نادي "تشيلسي" يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
هسبريس من الرباطالسبت 29 ماي 2021 - 21:58
توج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب دور أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي؛ على أرضية ملعب “دودراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية.
وانتهت المقابلة بهدف نظيف لصالح “البلوز”، سجله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 42 من عمر الجولة الأولى من لقاء النهائي، ولم يحالف الحظ “مان سيتي” في هز الشباك ضمن مناسبات عديدة.
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ليس له طعم عند المغاربة بسبب عدم اشراك زياش
فريق واقعي يستحق الفوز عكس استهتار غوارديولا ولاعبيه.
تهانينا لاعب المغربي حكيم زياش و تعازينا الحارة للضفة الاخري الليلة يطرطق ليهم العرق زياااش هههههههه
هنيئا لزياش بالتتويج و تشلسي و توخيل برغم ما يمكن أن يقال!
تشيلسي فاز باللقب عن جدارة و استحقاق و يستحق هدا اللقب الاوروبي
الف الف مبروك اللقب للتشلسي و حكيم زياش واخا ملعبش المهم هو الفوز
من مصر كنا نامل ان ينال زياش مساحه اكبر فى الانجاز حقيقه ظلمه توخيل وعلى زياش الرحيل
لامكان لزياش في هاته المبارة مبارة قتالية ماكتبغيش الزواق ولهذا قرر امدرب تشيلسي باش ميلعبش زياش هافيرز احسن مهاجم
هنيئا لفريق شيلسي وللاعب حكيم زياش اللقب انها ضربة موجعة لكابرانات فرنسا اللدين كانو يعولون على فوز محرز مع سيتي لاستغلال الفوز للدعاية وتخدير شعب بونيف وبوصبع زرق اد كان متوقعا في حالة فوز سيتي ان يتصل الرئيس تبون وشنقريحة بالاعب محرز وتهنئته على فوزه على اسرائيل وعلى المغرب وتحرير القدس
ما أروع أن تشاهدالعلم المغربي يرفرف في المدرجات .شخصيا لم أكن أحب أن ينتصر مانشستر بالكأس.كل الجزئيات تجعلنا نحلم بالوطن.
ليوناردو الذي يتحكم في محفظة لخليفي ويسير باريس سان جيرمان كما يحلو له طرد توخل وسلمه ستة مليون اورو لسبب التخلي عنه قبل ستة أشهر من انتهاء عقده، مباشرة يذهب إلى تشيلسي ويفوز بكأس الأبطال، كما يقول المثل فلوس اللبن يديهم توخل
قلتها سابقا بان الفائز من قبل نهائي الريال وتشلسي هو من سيحقق اللقب، لانهما فريقان يتمتعان بخاصية تحقيق اللقب سابقا ولعب ادور طلائعية في المسابقة كل عام اي انهما يملكان غرينتا وكاريزما واحساس دوري الابطال خصوصا الريال المتفوق في هذه التقطة بسنوات ضوئية عن البقية، اثبت الواقع ان لا اموال الغاز القطري ولا اموال طيران الاتحاد الاماراتي كافيان لتحقيق دوري ابطال اوروبا من طرف فريق باريس او فريق السيتي وان اقصى ما يمكن ان يصلانه حققاه تواليا العام الفائت وهذا العام اي الاكتفاء بالتأهل للنهائي كحد اقصى والذي من المستبعد اعادة تكراره مستقبلا عند استفاقة الاندية الكبيرة التي كانت مريضة او نائمة، اقولها واكررها باريس سان جيرمان والسيتي فريقان مهما سيطرا على الدوريات و البطولات المحلية ببلديهما لكن ينقصهما شيء خاص واستثنائي لتحقيق دوري الابطال وهو الشي الذي لا يمكن التوفر عليه فقط بالاموال..كما قال السير اليكس فيرغوسون في نفس السياق ان المال لا يشتري المجد والتاريخ..و غوارديولا اثبت انه مدرب بطولات محلية فقط لايمكنه تحقيق هذه البطولة ابدا خارج اسوار برشلونة الذي وجده فريقا جاهزا وخدمه الحظ…
Enfaite chelsea a jouer contre l’Algérie pck tous les algériens était avec m’aurez mais Hmd l’équipe de ziyech la emporter
كنا كنتمناو نشوفوا زياش فهاد المباراة لكن للاسف عنصرية الالماني توخيل كلسوا فللاحتياط من الافضل لزياش يقلب على شي نادي اخر اللي يلعب فيه رسمي مخدو مزال صغير اما مع هاد النادي غادي يضيع
هزيمة كوارديولا لثالت مرة امام تشيلسي توخيل تؤكد ان لا وجود لمدرب متكامل …كوارديولا يؤمن بخطته المجنونة اكتر من اللازم و يبدو متعجرفا وهو يتمسك بنفس النهج امام فريق انهزم امامه مرتان من قبل …تشيلسي امام السيتي يلعب بالمرتدات السريعة لاستغلال الفراغات التي يتركها خط ارتكاز ودفاع السيتي….في هدا النهائي انا شخصيا اصف كوارديولا بالمدرب السادج
هنا في فرنسا كان الجزائريون يمنون النفس بفوز السيتي فتراهم فرحين في تجمعاتهم كأنهم إنجليز، وآخرون أعدوا للقاء بطلبات البيتزا ، لكن محرز خيب آمالهم ولم أسمع لهم عويلا كالعادة بعد المباراة أو أثناءها .
للأمانة لم يعجبني اللقاء خاصة بعد أن شاهدت مباراة المغرب ومصر برسم نهائي كأس العرب لكرة الصالات، النيڤو كان طالع بزاف.
هنيئا لتشلشي ولحكيم زياش لعب بقيتالية خصوصا في الدفاع لاول الحض عند السيتي لفازة التشلشي بتلاتية مبروك لحكيم زياش
جواب على 1-stitouradouane : تكتيك توخيل. المهم رأينا الفنان زياش حامل للكأس و راية المغرب العظيمة و الحركي اللقيط يبكي و سيبكي بحول الله بمجرد ملاقاة المغرب و مصر و تونس..
نتمى رؤية معلقين هنا من كوريا الشرقية الارهابية كي نظحك قليلا من كلامهم و خرجاتهم.
عاش المغاربة طاحني إرهابيي كوريا الشرقية…
GET NEXT MOROCCO … BRAVO ZIYACH
مبروك حكيم زياش فوز بكاس اروبا سيتي عندها الحض كانت سوف تخسر على الاقل ب 3