نادي "تشيلسي" يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

توج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب دور أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي؛ على أرضية ملعب “دودراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية.

وانتهت المقابلة بهدف نظيف لصالح “البلوز”، سجله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 42 من عمر الجولة الأولى من لقاء النهائي، ولم يحالف الحظ “مان سيتي” في هز الشباك ضمن مناسبات عديدة.