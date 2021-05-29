نادي "تشيلسي" يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

نادي "تشيلسي" يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
صورة: أ.ف.ب
السبت 29 ماي 2021 - 21:58

توج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب دور أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي؛ على أرضية ملعب “دودراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية.

وانتهت المقابلة بهدف نظيف لصالح “البلوز”، سجله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 42 من عمر الجولة الأولى من لقاء النهائي، ولم يحالف الحظ “مان سيتي” في هز الشباك ضمن مناسبات عديدة.

تشامبيونز ليغ دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي نادي تشيلسي

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‫تعليقات الزوار

19
  • stitouradouane
    السبت 29 ماي 2021 - 22:00

    ليس له طعم عند المغاربة بسبب عدم اشراك زياش

    26
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  • Abdelhak
    السبت 29 ماي 2021 - 22:03

    فريق واقعي يستحق الفوز عكس استهتار غوارديولا ولاعبيه.

    23
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  • كريم الشافى
    السبت 29 ماي 2021 - 22:05

    تهانينا لاعب المغربي حكيم زياش و تعازينا الحارة للضفة الاخري الليلة يطرطق ليهم العرق زياااش هههههههه

    14
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  • Observateur
    السبت 29 ماي 2021 - 22:06

    هنيئا لزياش بالتتويج و تشلسي و توخيل برغم ما يمكن أن يقال!

    30
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  • anas
    السبت 29 ماي 2021 - 22:06

    تشيلسي فاز باللقب عن جدارة و استحقاق و يستحق هدا اللقب الاوروبي

    22
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  • chealcese
    السبت 29 ماي 2021 - 22:07

    الف الف مبروك اللقب للتشلسي و حكيم زياش واخا ملعبش المهم هو الفوز

    29
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  • حسن محمود
    السبت 29 ماي 2021 - 22:07

    من مصر كنا نامل ان ينال زياش مساحه اكبر فى الانجاز حقيقه ظلمه توخيل وعلى زياش الرحيل

    46
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  • يونسيف
    السبت 29 ماي 2021 - 22:10

    لامكان لزياش في هاته المبارة مبارة قتالية ماكتبغيش الزواق ولهذا قرر امدرب تشيلسي باش ميلعبش زياش هافيرز احسن مهاجم

    -17
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  • بوسبعين صياد السنافر
    السبت 29 ماي 2021 - 22:10

    هنيئا لفريق شيلسي وللاعب حكيم زياش اللقب انها ضربة موجعة لكابرانات فرنسا اللدين كانو يعولون على فوز محرز مع سيتي لاستغلال الفوز للدعاية وتخدير شعب بونيف وبوصبع زرق اد كان متوقعا في حالة فوز سيتي ان يتصل الرئيس تبون وشنقريحة بالاعب محرز وتهنئته على فوزه على اسرائيل وعلى المغرب وتحرير القدس

    25
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  • سعيد المقدم -بلباو
    السبت 29 ماي 2021 - 22:11

    ما أروع أن تشاهدالعلم المغربي يرفرف في المدرجات .شخصيا لم أكن أحب أن ينتصر مانشستر بالكأس.كل الجزئيات تجعلنا نحلم بالوطن.

    25
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  • عبدالإله
    السبت 29 ماي 2021 - 22:12

    ليوناردو الذي يتحكم في محفظة لخليفي ويسير باريس سان جيرمان كما يحلو له طرد توخل وسلمه ستة مليون اورو لسبب التخلي عنه قبل ستة أشهر من انتهاء عقده، مباشرة يذهب إلى تشيلسي ويفوز بكأس الأبطال، كما يقول المثل فلوس اللبن يديهم توخل

    20
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  • tupac chakur
    السبت 29 ماي 2021 - 22:14

    قلتها سابقا بان الفائز من قبل نهائي الريال وتشلسي هو من سيحقق اللقب، لانهما فريقان يتمتعان بخاصية تحقيق اللقب سابقا ولعب ادور طلائعية في المسابقة كل عام اي انهما يملكان غرينتا وكاريزما واحساس دوري الابطال خصوصا الريال المتفوق في هذه التقطة بسنوات ضوئية عن البقية، اثبت الواقع ان لا اموال الغاز القطري ولا اموال طيران الاتحاد الاماراتي كافيان لتحقيق دوري ابطال اوروبا من طرف فريق باريس او فريق السيتي وان اقصى ما يمكن ان يصلانه حققاه تواليا العام الفائت وهذا العام اي الاكتفاء بالتأهل للنهائي كحد اقصى والذي من المستبعد اعادة تكراره مستقبلا عند استفاقة الاندية الكبيرة التي كانت مريضة او نائمة، اقولها واكررها باريس سان جيرمان والسيتي فريقان مهما سيطرا على الدوريات و البطولات المحلية ببلديهما لكن ينقصهما شيء خاص واستثنائي لتحقيق دوري الابطال وهو الشي الذي لا يمكن التوفر عليه فقط بالاموال..كما قال السير اليكس فيرغوسون في نفس السياق ان المال لا يشتري المجد والتاريخ..و غوارديولا اثبت انه مدرب بطولات محلية فقط لايمكنه تحقيق هذه البطولة ابدا خارج اسوار برشلونة الذي وجده فريقا جاهزا وخدمه الحظ…

    0
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  • ali
    السبت 29 ماي 2021 - 22:17

    Enfaite chelsea a jouer contre l’Algérie pck tous les algériens était avec m’aurez mais Hmd l’équipe de ziyech la emporter

    2
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  • التازي
    السبت 29 ماي 2021 - 22:21

    كنا كنتمناو نشوفوا زياش فهاد المباراة لكن للاسف عنصرية الالماني توخيل كلسوا فللاحتياط من الافضل لزياش يقلب على شي نادي اخر اللي يلعب فيه رسمي مخدو مزال صغير اما مع هاد النادي غادي يضيع

    1
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  • Bozar
    السبت 29 ماي 2021 - 22:32

    هزيمة كوارديولا لثالت مرة امام تشيلسي توخيل تؤكد ان لا وجود لمدرب متكامل …كوارديولا يؤمن بخطته المجنونة اكتر من اللازم و يبدو متعجرفا وهو يتمسك بنفس النهج امام فريق انهزم امامه مرتان من قبل …تشيلسي امام السيتي يلعب بالمرتدات السريعة لاستغلال الفراغات التي يتركها خط ارتكاز ودفاع السيتي….في هدا النهائي انا شخصيا اصف كوارديولا بالمدرب السادج

    3
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  • خالد F
    السبت 29 ماي 2021 - 22:34

    هنا في فرنسا كان الجزائريون يمنون النفس بفوز السيتي فتراهم فرحين في تجمعاتهم كأنهم إنجليز، وآخرون أعدوا للقاء بطلبات البيتزا ، لكن محرز خيب آمالهم ولم أسمع لهم عويلا كالعادة بعد المباراة أو أثناءها .
    للأمانة لم يعجبني اللقاء خاصة بعد أن شاهدت مباراة المغرب ومصر برسم نهائي كأس العرب لكرة الصالات، النيڤو كان طالع بزاف.

    2
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  • اليسعي بوجمعة
    السبت 29 ماي 2021 - 22:36

    هنيئا لتشلشي ولحكيم زياش لعب بقيتالية خصوصا في الدفاع لاول الحض عند السيتي لفازة التشلشي بتلاتية مبروك لحكيم زياش

    0
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  • empire
    السبت 29 ماي 2021 - 22:39

    جواب على 1-stitouradouane : تكتيك توخيل. المهم رأينا الفنان زياش حامل للكأس و راية المغرب العظيمة و الحركي اللقيط يبكي و سيبكي بحول الله بمجرد ملاقاة المغرب و مصر و تونس..

    نتمى رؤية معلقين هنا من كوريا الشرقية الارهابية كي نظحك قليلا من كلامهم و خرجاتهم.

    عاش المغاربة طاحني إرهابيي كوريا الشرقية…

    GET NEXT MOROCCO … BRAVO ZIYACH

    0
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  • اليسعي بوجمعة
    السبت 29 ماي 2021 - 22:39

    مبروك حكيم زياش فوز بكاس اروبا سيتي عندها الحض كانت سوف تخسر على الاقل ب 3

    0
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