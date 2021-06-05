نادي تشيلسي يفتح الباب أمام رحيل حكيم زياش

بات الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، قريبا من الرحيل عن قلعة “البلوز” خلال “المركاتو” الصيفي المقبل، حيث أبدت إدارة بطل أوروبا رغبتها في الاستفادة ماديا من اللاعبين الذين يُمكن تسريحهم، وضمنهم نجم “أسود الأطلس”.
وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن إدارة الفريق اللندني، ومباشرة بعد إعلانها عن تمديد مقام الألماني توماس توخيل إلى غاية صيف 2024، حددت لائحة الأسماء المرشحة لمغادرة عاصمة الضباب، من بينهم المغربي حكيم زياش، بعد أن بات خارج حسابات مدرب الفريق في العديد من المباريات، رغم الإمكانيات التقنية والمهارية الكبيرة التي يتمتع بها.
وحسب التقارير نفسها، فإن إدارة تشيلسي قررت مناقشة العروض التي توصلت بها من أندية أوروبية تسعى إلى الاستفادة من خدمات زياش، ضمنها نادي نابولي الإيطالي، الذي يضع “النجم” المغربي ضمن أولوياته في “المركاتو” الصيفي.
وأضافت التقارير ذاتها أن توخيل قد يُفكر في التخلي عن زياش من أجل تمويل صفقة التعاقد مع مواطنه جوليان فيغل، متوسط ميدان نادي بنفيكا، الذي يسعى مدرب الفريق “الأزرق” إلى التعاقد معه خلال “المركاتو” الصيفي، ويرى فيه التعاقد المناسب لتقديم الإضافة إلى وسط ميدان الفريق.
يُشار إلى أن زياش لم يُشارك كثيرا منذ تعاقد تشيلسي مع الألماني توماس توخيل، في الوقت الذي كان من ركائز الفريق في عهد المدرب السابق فرانك لامبارد، الذي ألح على التعاقد معه في “المركاتو” الصيفي الماضي.
قاليك مكايناش العنصرية..زياش لا يصلح للدوري الإنجليزي قلناها مرارا وتكرارا لانه فنان يلزمه اللعب في الدوري الاسباني ولو مع فريق متوسط. ان يكون نجما في فريق متوسط افضل من لاعب غير مرغوب فيه بفريق كبير. الألقاب لا قيمة لها ان لم تساهم فيها بشكل فعلي ونحن كمغاربة لا نقبل ان يكون نجما الاول غير مقبول في فريقه.
الله احفظ لامبارد لاعب افس نيويورك سابقا كان يحب زياش حتى الجنون وهو الذي قام بانتدابه الى النادي وبعد رحيله مع توخيل بعتر امكانيات ومهارات زياش وعشقه للجمهور واصبح بعيدا عن التركيز لاهو في دكت البدلاء او لا هو داخل اتمنى من محبوب الجماهير العاشقة لفنيات زياش ان يغير الوجه لاستدراك ما ضاع مع المعتوه توخيل
زياش ابان على علو كعبه في تشيلسي ولكن النزعة العنصرية النازية للمدرب توخيل فوتت على زياش فرصة مزيد من الظهور والتألق ،والمطلوب من الأسد الأطلسي ان لايذهب الاالى فريق يلعب في العصبة الأوروبية فعنده كل الإمكانات لجعل توخيل يندم .
صانع العاب تشيلسي … ونجم اسود الاطلس
والله العظيم الى كانت عندكم شي جرأة وموضوعية حتى تنشروا هذا التعليق : انتم صحافة الغيطة تنفخون في شكوى فارغة : صانع العاب .. ونجم ..
منين أودي ، كفاكم نفيخ وكذوب ، قولوا الحقيقة غي مرة واحدة فحياتكم في حق هذا اللاعب المتواضع جدا
…الذي كان من ركائز الفريق في عهد المدرب السابق فرانك لامبارد…
راه هداكشي علاش لامبارد مطفروش وقالو ليه الباب ألحباب. جا توخيل دا شامبيونس ليغ. بعيدا عن العاطفة، زياش لا يصلح للدوري الإنجليزي. تقنيته مفيدة فقط في الدقائق الأخيرة في مقابلة يكون فيها الفريق متفوقا ويريد الحفاظ على الكرة. حينها يمكنك الزج بزياش. الدوري الإنجليزي يعتمد على اللياقة البدنية والسرعة. ايطاليا او اسبانيا افضل لزياش. والله أعلم.
توخيل مدرب نازي عنصري.
اتمنى ان يغادر زياش تشلسي في اقرب وقت
لا يهم ان بقي مع تشلسي ام لا المهم انه قام بالواجب عليه لقد كان وراء الفوز بالكاس بعد ان ساهم في تخطي الفريق صعوبات ….وانا انصح زياش بالمغادرة لان هذا الفريق عينه على عدة لا عبين ….
كيف ديما .زخم اعلامي طول العام وفي اخر السنة :ارحل ارحل ارحل
لو كان فعلا صانع ألعاب فريق التشيلسي لما تخلى عليه فريقه.
هذا المدرب صراحة حطم اللاعب زياش ،لانريد أن يستمر معه كي لا يقتل فيه تلك المهارات التي يتمتع بها زياش ،ما عليه إلا البحث عن نادي آخر
Zeyach is a great player but not suited in the primer league ! Latino style player and class and intelligence is what he’s … he need to go a move to another league and he deserve to be on starting 11
واش دابا هاداك جوليان فيغل يساوي زياش… غريب عنصرية هاد توخيل الألماني. زياش تقنيا مستواه عاااالي جدا و يجب على توخيل فهم بأن لامبارد هو من بدأ القصة و زياش كان الجزأ الأهم فيها…
لكن حينما تستخدم ورقة العنصرية، تكشف الامور و المخططات… ألماني باغي يجيب ألماني … وااااااظحة وظوح الشمس…
المهم : هنيأ لزياش بلقب العصبة الذي كان جزأ مهم في إنجازه.. لقب جاء ليعوض به ذلك اللقب الضاءع مع أجاكس في قصة النصف نهاءي…
برافو زياش
أكبر طعنة لتوخيل هي لو يلعب زياش لمانشيتر يونايتد أو ليفيربول جنب صلاح. و الله ستكون أكبر طعنة للعنصري الاماني توخيل الذي توصل بشيك رشوة من كوريا الشرقية… و الله هناك شيء مخفي لن يقوله توخيل
توماس توخيل…ذو الوجهين..اكبر عنصري وهاذا ليس لأول مرة. لم يكن في السابق لاعبا مميز ولم يسجل اي هدف في تاريخه الكروي…ولكن كانت عنده علاقة مع المدرب يوركن كلوب مدرب ليفربول
زياش لاعب كبير وبرهن على إمكانيات كبيرة لكن اسلوب لعبه لا يتماشى مع الدوري الانجليزي الذي يعتمد على اللياقة البدنية القوية عكس الدوريات الأخرى وقد أقر حكيم بهذا بندوة صحفية حيت قال انه تفاجأ بالاندفاع البدني القوي بالدوري الانجليزي وبعيدا عن العاطفة المدرب توخل ليس عنصري بل هو يختار اللاعبين الذين يمكن لهم ان يتاماشوا مع خططه التكتيكية وقد برهن عن حنكته و حقق فوزا غير منتظرا بدوري الابطال للمرة التانية بتاريخ تشيلسي لدى باراكا علينا من العاطفة الزايدة هناك لاعبين كبار لم يوفقوا بالدوري الانجليزي وخير متال على مآقوله هو الاعب ديماريا الذي لعب لمدة موسم واحد لنادي مانشستر يونايتد ولم يوفق.
كان عليه أن يبقى مع أجاكس،الفريق الذي منحه كل شيء وكان محبوبا وله الكلمة الاولى