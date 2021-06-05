نادي تشيلسي يفتح الباب أمام رحيل حكيم زياش

بات الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، قريبا من الرحيل عن قلعة “البلوز” خلال “المركاتو” الصيفي المقبل، حيث أبدت إدارة بطل أوروبا رغبتها في الاستفادة ماديا من اللاعبين الذين يُمكن تسريحهم، وضمنهم نجم “أسود الأطلس”.

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن إدارة الفريق اللندني، ومباشرة بعد إعلانها عن تمديد مقام الألماني توماس توخيل إلى غاية صيف 2024، حددت لائحة الأسماء المرشحة لمغادرة عاصمة الضباب، من بينهم المغربي حكيم زياش، بعد أن بات خارج حسابات مدرب الفريق في العديد من المباريات، رغم الإمكانيات التقنية والمهارية الكبيرة التي يتمتع بها.

وحسب التقارير نفسها، فإن إدارة تشيلسي قررت مناقشة العروض التي توصلت بها من أندية أوروبية تسعى إلى الاستفادة من خدمات زياش، ضمنها نادي نابولي الإيطالي، الذي يضع “النجم” المغربي ضمن أولوياته في “المركاتو” الصيفي.

وأضافت التقارير ذاتها أن توخيل قد يُفكر في التخلي عن زياش من أجل تمويل صفقة التعاقد مع مواطنه جوليان فيغل، متوسط ميدان نادي بنفيكا، الذي يسعى مدرب الفريق “الأزرق” إلى التعاقد معه خلال “المركاتو” الصيفي، ويرى فيه التعاقد المناسب لتقديم الإضافة إلى وسط ميدان الفريق.

يُشار إلى أن زياش لم يُشارك كثيرا منذ تعاقد تشيلسي مع الألماني توماس توخيل، في الوقت الذي كان من ركائز الفريق في عهد المدرب السابق فرانك لامبارد، الذي ألح على التعاقد معه في “المركاتو” الصيفي الماضي.