نادي ميلان الإيطالي يرغب في ضم سفيان أمرابط

نادي ميلان الإيطالي يرغب في ضم سفيان أمرابط
صورة: أرشيف
الإثنين 29 مارس 2021 - 23:08

أبدى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان نادي فيورنتينا، خلال المركاتو الصيفي المقبل.

وأكد موقع “بيانيتا ميلان” أن النادي “اللومباردي” يرغب في ضم لاعب وسط جديد صاحب قدرات مميزة، خلال مركاتو الصيف المقبل.

وأضاف الموقع نفسه أن “عملاق” إيطاليا يهتم بانتداب سفيان أمرابط، لاعب “الفيولا”، بعد نهاية الموسم الجاري.

الدولي المغربي، البالغ من العمر 24 عاما، يلعب مع “الفيولا” منذ الصيف الماضي، قادما من نادي هيلاس فيرونا الذي قدم معه أوراق اعتماده في إيطاليا، بعد أن تألق معه في الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن سفيان أمرابط مولود في هولندا، ولعب مع أوتريخت وفينورد، ولعب أيضا لكلوب بروج البلجيكي.

المركاتو الصيفي سفيان أمرابط نادي فيورنتينا نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم

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