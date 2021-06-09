نادي ميلان يهتم بضم حكيم زياش في "المركاتو"

خصصت جريدة “لاغازيتا ديللو سبورت” حيزا مهما على واجهة عددها الصادر يومه الثلاثاء للحديث عن مستقبل الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، واهتمام عدد من الأندية بخدماته، أبرزها كبير “الكالتشيو” نادي ميلان.

ونشرت الجريدة الإيطالية واسعة الانتشار، الثلاثاء، صورة عملاقة لـ”الأسد الأطلسي” على واجهة صحفتها الأولى، تؤكد من خلالها أن نادي “اسي ميلان” الإيطالي مهتم بقوة بخدمات زياش إلى جانب القناص الفرنسي اليفيو جيرو من تشيلسي.

وحسب الصحفية نفسها، فإن إدارة ميلان دخلت في مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي “اللندني” من أجل الظفر بخدمات زياش، دون الكشف عن تفاصيل العرض الذي يريد “الروسونيري” التقدم به لطلب ود النجم المغربي؛ إذ من المنتظر أن تكشف الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل أكثر في الموضوع.

من جهتها، أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن إدارة الفريق اللندني، ومباشرة بعد إعلانها عن تمديد مقام الألماني توماس توخيل إلى غاية صيف 2024، حددت لائحة الأسماء المرشحة لمغادرة عاصمة الضباب، من بينها اسم المغربي حكيم زياش، بعد أن بات خارج حسابات مدرب الفريق في العديد من المباريات، رغم الإمكانيات التقنية والمهارية الكبيرة التي يتمتع بها.

وحسب التقارير نفسها، فإن إدارة تشيلسي قررت مناقشة العروض التي توصلت بها من أندية أوروبية أخرى تسعى للاستفادة من خدمات زياش، ضمنها نادي نابولي الإيطالي الذي يضع “النجم” المغربي ضمن أولوياته في “المركاتو” الحالي.

وأوردت المصادر ذاتها أن توخيل قد يفكر في التخلي عن زياش من أجل تمويل صفقة التعاقد مع مواطنه جوليان فيغل، متوسط ميدان نادي بنفيكا، الذي يسعى مدرب الفريق “الأزرق” للتوقيع معه خلال “المركاتو” الحالي، ويرى فيه اللاعب المناسب لتقديم الإضافة لوسط ميدان الفريق.

يشار إلى أن حكيم زياش لم يشارك كثيرا منذ تعاقد تشيلسي مع الألماني توماس توخيل، في الوقت الذي كان من ركائز الفريق في عهد المدرب السابق فرانك لامبارد الذي ألح على التعاقد معه في “المركاتو” الصيفي الماضي.