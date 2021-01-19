"نايت" تقدم ساعات مبتكرة لعشاق المغامرات

طرحت علامة الساعات “نايت” البريطانية الشهيرة مجموعة متميزة من الساعات الاستثنائية، التي صممت بحرفية وإتقان على أيدي أمهر الخبراء لعشاق المغامرات.

وتعدّ ساعات Hawk وMX10 خيارا مثاليا لمحبي استكشاف المسارات وركوب الدراجات في أشهر الشتاء، كما أنهما القطعة الأروع لمرافقة محبي الأنشطة في الهواء الطلق في مغامراتهم التالية.

وتقدم العلامة الرائدة في عالم الابتكار تصاميم مدهشة فائقة الدقة والإتقان، وتختص بإضاءة التريتيوم، التي تعدّ أفضل وسائل إضاءة الساعات؛ فهذه التقنية تتيح إضاءة مستمرة لقرص الساعة خلال الليل دون الحاجة لضوء الشمس أو أي مصدر خارجي للطاقة.

وفي ظل وجود العديد من المسارات الممتعة للسير والتسلق في مختلف أنحاء الإمارات، يتطلع محبو المغامرة إلى الخيار الأمثل لهم في ساعات Hawk و MX10 التي تحقق التوازن المثالي من الأناقة والعملية لقضاء أوقات رائعة.

ساعات HAWK SERIES

صممت هذه الساعات لمحبي المغامرة، فهي لا تعترف إلا بالإمكانات دون حدود أو قيود. وصممت الساعة المتينة بهيكل متطور من البولي كربونات للحفاظ على خفة وزنها ولتمكنك من المضيّ قدما مهما كانت التحديات. يمكن الاختيار بين طرازين هما:

THE HAWK 210

تعد هذه الساعة واحدة من أحدث الإضافات إلى مجموعة Hawk وتتميز بقرص جميل باللون الأخضر غير اللامع، الذي ينسجم مع التوجه الرائج للساعات بهذا اللون المميز. يبلغ قطر قرص هذه الساعة الكلاسيكية 51 مليمترا وتعمل ببطارية تستمر 10 سنوات، وهي مقاومة للخدش ومطلية بطبقات تمنع انعكاس الضوء. أما إضاءة الساعة فتستخدم فيها مادة T25 من التريتيوم الأخضر والبرتقالي، لترافق من يرتديها في رفع المعايير والسعي لمزيد من الإنجازات. ويبلغ سعر الساعة 450 دولار.

THE HAWK 300T

صمم هذا الطراز، والذي يشهد الإقبال الأكبر بين محبي ساعات HAWK، بمهارة عالية لتكون الساعة، التي تواجه مختلف التحديات. تمتاز الساعة بقرص أسود غير لامع وعلبة من البولي كربونات وسوار أسود في تصميم جريء يجمع بين الأناقة الكلاسيكية وحب المغامرة، إلى جانب إضاءة التريتيوم T100. ويبلغ سعر الساعة 510 دولار.

ساعات MX10 SERIES

كما تقدم العلامة الطراز، الذي يحمل توقيعها الخاص، ألا وهو MX10 المستوحى من أصالة الميدان والفخر بالإرث العسكري؛ فهي ساعة تقول الكثير عن مالكها، فمن يرتديها شخص يتبع غريزته ويلتزم بمبادئه ويختار ساعة يمكنه الاعتماد عليها، تماما كما هو الحال لدى أفراد القوات الخاصة؛ فساعة MX10 مستعدة لجميع الاحتمالات.

THE MX10 201

تناسب هذه الساعة مسارات السير الطويلة خلال النهار أو الليل؛ حيث تتميز بتصميم جريء يحقق مستويات رفيعة من الدقة والموثوقية بفضل آليتها السويسرية المبتكرة. كما تتمتع الساعة بمقاومة للماء حتى عمق 100 متر وتتميز بعلبة انسيابية من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتشتهر MAX10 201 بقوتها؛ فهي ترحب بصعوبة الظروف والأجواء. ويبلغ سعر الساعة 400 دولار.