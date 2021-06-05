نايل العيناوي يوقع عقدا احترافيا مع نانسي الفرنسي

وقع اللاعب الشاب نايل العيناوي، نجل النجم المغربي السابق في كرة المضرب يونس العيناوي، أول عقد احترافي في مسيرته الكروية، مع نادي نانسي الفرنسي لكرة القدم، بعد تألقه مع الفئات العمرية للنادي.

ونال نايل العيناوي ثقة إدارة نانسي الفرنسي بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة في الفترة الماضية، ليوقع على عقد احترافي مع النادي يمتد لثلاثة مواسم رياضية في سن الـ19، علما أنه تدرج في الفئات السنية للفريق منذ كان عمره ثماني سنوات.

واختار نايل العيناوي ملاعب كرة القدم على رياضة التنس، على الرغم من أنه ترعرع في وسط يتنفس حب الكرة الصفراء؛ بالنظر إلى المسار الحافل لوالده يونس العيناوي، الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، كواحد من أبرز نجوم كرة المضرب العربية والإفريقية.

وقال نايل في تصريح له: “بدأت ممارسة كرة القدم في إسبانيا، في ناد صغير قريب من برشلونة، حيث كنا نعيش هناك، وعندما عاد والدي للعيش في نانسي كان عمري ثماني سنوات، والتحقت بالنادي في ذلك السن.. لهذا، أعتبر نانسي فريقي “الأم”، ولن أترك النادي إلا إذا أراد التخلص مني؛ لأنني أدين له بالكثير، وتعلمت كل شيء هنا”.

يشار إلى أن نادي نانسي لكرة القدم لعب له العديد من اللاعبين المغاربة؛ على غرار الأخوين حجي مصطفى ويوسف، ومنصف زرقة وميكاييل بصير ويوسف آيت بناصر وغيرهم.