وصلت حمى الانتخابات التشريعية مبكرا إلى حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي تقوده نبيلة منيب، وبينما تتحدث مصادر إعلامية عديدة عن رغبة الأمينة العامة في النزول للانتخابات بدائرة المحيط في الرباط، تؤكد مصادر أخرى أن الإقدام على هذه الخطوة يطرح أسئلة عديدة حول الديمقراطية الداخلية في حزب حداثي؛ ذلك أن الفائز بالدائرة نفسها، وهو عمر بلافريج، عن الانتخابات التشريعية الماضية التي “انهزمت فيها منيب” اختار تزكية رفيقه المهندس الشاب عمر الحياني، المستشار بمجلس مدينة الرباط، ليخوض هذه المعركة الانتخابية في دائرة يسميها السياسيون الرباطيون بـ”دائرة الموت”. وبذلك، تتفاقم الأزمة داخل هذا الحزب المنضوي تحت لواء فيدرالية اليسار الديمقراطي.

ويطرح تدبير العلاقة بين نبيلة منيب وعمر بلافريج، النائب البرلماني الذي تحسب له مبادرات عديدة فيما يتعلق بالمطالبة بتحسين التعليم والصحة وغيرهما من الملفات، إشكالات عديدة حول مستقبل الديمقراطية الداخلية؛ فطالما أزعجت شعبيته الأمينة العامة، حتى أن خلافهما وصل إلى حد طرد برلماني من الحزب، ومنعه من تأطير نشاط داخلي، لا سيما بعد الخلاف حول وباء “كورونا”؛ فمنيب هي الأمينة العامة الوحيدة لحزب سياسي التي ما زالت تعتبر أن فيروس “كورونا” مجرد مؤامرة.. والواقع أن رأيا مثل هذا يمكن أن يؤدي بها إلى مشاكل عديدة لولا “الحصانة السياسية”، خاصة أن المناضلة اليسارية انتقلت من “التشكيك في الوباء” إلى “التشكيك في اللقاح”.

إن إشكالية تدبير الديمقراطية الداخلية هي التي ساهمت في تحطيم عدد كبير من الأحزاب اليسارية المغربية، وتحولها بعضها إلى مراكز “للانشقاق”؛ فيما البعض الآخر تحول إلى “خلايا فكرية”، صوتها في الإعلام أكبر بكثير من أثرها على أرض الواقع.